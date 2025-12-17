miércoles 17 de diciembre 2025

Grave

Caos en el Hospital de Caucete: una detenida atacó salvajemente al efectivo policial que la custodiaba

Según informaron fuentes allegadas al hecho, la agresora desató su furia cuando la uniformada que la acompañaba no le quiso prestar su teléfono celular. Por lo sucedido, extendió su estadía tras las rejas y sumó una nueva causa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un violento episodio se registró en el Hospital de Caucete, César Aguilar, donde una mujer que se encontraba detenida atacó salvajemente al efectivo policial que la custodiaba. Según informaron fuentes allegadas, el hecho sucedió el martes último cuando la agresora, que era atendida por médicos, se ofuscó con la autoridad y se lanzó encima para golpearla.

Acorde el relato, una agente que se encontraba cumpliendo funciones de custodia de la detenida Lourdes Gutiérrez fue blanco de la furia de la misma. La aprehendida exigió que la uniformada le prestara su teléfono celular personal. Sin embargo y frente a la negativa, la detenida reaccionó de manera violenta, escupiéndole el rostro y golpeándola posteriormente en la cabeza con un termo metálico.

Como consecuencia del ataque, la mujer policía debió ser asistida por personal médico del hospital, constatándose lesiones producto de la agresión. Fue por ese motivo que personal de la Comisaría 9na fue comisionado e intervino para calmar la situación y extender la privación de la libertad de la atacante.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Jorge Salinas, de Flagrancia, quien dispuso la inmediata intervención de la justicia exprés, lo que derivó en la detención Lourdes Gutiérrez, imputándola por el delito de lesiones leves agravadas por ser cometidas contra un funcionario policial.

Asimismo, se informó que la detenida continúa internada en la misma habitación del hospital, bajo custodia policial permanente, tal como se venía realizando hasta el momento, quedando la causa a disposición de Flagrancia.

