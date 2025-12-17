El topógrafo sanjuanino condenado por violencia contra tres exparejas impugnó la sentencia en su contra

Este miércoles se desarrolló una nueva audiencia judicial en el marco de la causa contra Miguel Deiana , el topógrafo sanjuanino que en octubre pasado fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión tras ser hallado culpable de distintos hechos de violencia de género cometidos contra tres de sus exparejas.

Gravísimo Fue a juicio por abusar de dos exparejas y golpear a otra: lo condenaron con 8 años y 6 meses de cárcel

En esta oportunidad, la defensa presentó formalmente la impugnación contra la sentencia dictada por el tribunal y volvió a sostener la inocencia de su cliente. Según expusieron los abogados defensores, la condena se basó en una reconstrucción errónea de los hechos y reiteraron el pedido de libertad para Deiana mientras se revisa el fallo.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 10.09.43

Durante la audiencia, la defensa insistió con la teoría que ya había sido planteada a lo largo del juicio: que el acusado fue víctima de una “cama” -tal como lo expresó el propio Deiana- y que las denuncias en su contra respondieron a un armado deliberado por parte de sus exparejas.

La condena, dictada tras un extenso proceso judicial, alcanzó a Deiana por diferentes delitos vinculados a hechos de violencia de género, abuso y agresiones físicas, cometidos en contextos de relaciones sentimentales previas. El fallo fue considerado relevante por tratarse de un caso que unificó múltiples denuncias y testimonios en una sola causa.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 10.09.42

Ahora, será un Tribunal Superior, Jorge Caballero Vidal (h) el que deberá analizar los argumentos de la impugnación presentada por la defensa y definir si la sentencia queda firme o si corresponde una revisión del fallo que mantiene al topógrafo tras las rejas. Mientras tanto, Deiana continúa cumpliendo la pena impuesta.