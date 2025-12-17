miércoles 17 de diciembre 2025

Clima

Sol a pleno y calor intenso: San Juan llega a otro jueves veraniego

El pronóstico anticipa una jornada de altas temperaturas y cielo despejado para el jueves 18 de diciembre, con mínimas frescas al amanecer y máximas que exigirán precaución por el calor en la ciudad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor San Juan.

San Juan sigue sintiendo el rigor del verano y para este jueves el pronóstico del tiempo anticipa una jornada con predominio de sol, escasa nubosidad y temperaturas elevadas que marcarán otra jornada típica de la temporada estival. Según los datos climáticos disponibles, la temperatura mínima rondará los 18 °C al inicio del día, mientras que la máxima llegará cerca de los 37 °C, manteniendo la tónica de días cálidos y secos que caracterizan a la región en diciembre.

Desde temprano por la mañana, el cielo estará mayormente despejado y el ambiente gradualmente se tornará más caluroso, con el sol imponiéndose sobre la ciudad y la sensación térmica elevándose rápidamente hacia el mediodía. La presencia de pocas nubes y la alta radiación solar sostendrán un clima seco, típico de la época, con probabilidad muy baja de precipitaciones.

Especialistas en salud recomiendan a la población —especialmente a niños, personas mayores y quienes realizan actividades al aire libre— tomar medidas para protegerse del calor: hidratarse con frecuencia, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y usar ropa liviana y colores claros. En un contexto de temperaturas que superan cómodamente lo esperado para la temporada, estas precauciones ayudan a sobrellevar mejor la jornada en el centro y barrios de la provincia.

Así, el jueves se perfila como otro día de verano pleno en San Juan: calor, sol y una invitación a buscar sombra cuando el sol esté más alto.

