Un operativo de la División Policía Rural permitió desarticular una carrera de caballos clandestina en 25 de Mayo. El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del sábado 13 de diciembre, tras una denuncia anónima que alertó sobre la realización del evento en la localidad de Camarico.

Disturbios en Calcuta En videos, así fue la descontrolada visita de Messi a un estadio de India

Imágenes sensibles Circularon videos de disturbios en la Fiesta de Santa Lucía: hubo dos menores arrestados

Según informaron fuentes policiales, el personal se constituyó en un predio ubicado sobre ruta 20, en el puesto conocido como Las Lagunitas. En el lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre identificado como Villegas, de 47 años, quien reconoció haber organizado la actividad, aunque no contaba con las habilitaciones correspondientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2000634184713506909&partner=&hide_thread=false En videos, así desarticularon una carrera de caballos clandestina en 25 de Mayo pic.twitter.com/GvVs1RgMTD — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 15, 2025

Al momento del arribo policial se observaron unas 50 personas, varios vehículos, animales, una pista improvisada y una gatera.

Intervino la jueza de Paz de 25 de Mayo, Dra. Rodríguez, quien dispuso la clausura preventiva del lugar, el secuestro de la gatera y la notificación al responsable en el marco de un expediente contravencional.

caballos 25 mayo

Desde la fuerza aclararon que las carreras aún no habían comenzado y que, tras los controles realizados, las libretas sanitarias de los caballos se encontraban en condiciones.