Cristina Kirchner, autorizada para salir a la terraza pero con un régimen de visitas más rígido

Cristina Kirchner fue autorizada a salir al balcón mientras cumple con la prisión domiciliaria.

La Justicia autorizó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad, al considerarla “equiparable al patio para los presos comunes”.

En las redes Cristina Kirchner compartió la historia del "tomate peronista", con un ejemplar que llegó a San José 1111

En redes Cristina Kirchner, otra vez contra la política económica de Javier Milei: "No le encuentra el agujero al mate"

La decisión fue adoptada en las últimas horas por el Tribunal en lo Criminal Federal N°2, que mediante una resolución concedió a la ex jefa de Estado la posibilidad de subir dos horas por día a la azotea de la torre de la calle San José 1111, del barrio porteño de Constitución, donde se encuentra alojada bajo monitoreo electrónico.

La Justicia evaluó que el acceso a la terraza se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios.

El beneficio se implementará bajo control del servicio de monitoreo y de los funcionarios judiciales encargados de supervisar la ejecución de la pena impuesta a la ex mandataria.

Detalles sobre las nuevas condiciones para las visitas

Si bien el tribunal realizó la concesión de las salidas a la terraza, hizo más rígido el régimen de visitas, según la resolución emitida luego del segundo informe de control trimestral sobre el cumplimiento de las condiciones fijadas cuando se otorgó a Fernández de Kirchner la prisión domiciliaria en junio último.

En ese sentido, rechazó algunos de los nombres propuestos por la ex mandataria para formar parte del círculo de personas que pueden visitarla sin un pedido expreso.

Además, estableció un tiempo máximo de dos horas por cada encuentro, las cuales podrán ser concedidos sólo dos veces por semana y con un límite de tres personas al mismo tiempo.

La representación legal de la ex jefe de Estado apeló esas nuevas condiciones y ahora deberá resolver la Sala IV de Cámara Federal de Casación Penal desde donde, para escuchar los argumentos de ambas partes, el juez Mariano Borinsky fijó una audiencia para el lunes próximo.

FUENTE: Crónica