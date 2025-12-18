Ida y vuelta del bloquismo con un proyecto sobre Iglesia

El bloque bloquista , socio político del oficialismo provincial, mostró este jueves una maniobra de marcha y contramarcha en la Cámara de Diputados sanjuanina al decidir que el proyecto de comunicación que solicitaba informes al Poder Ejecutivo sobre la mortandad de peces en el Dique Cuesta del Viento fuera enviado a comisión, postergando su tratamiento urgente.

La iniciativa, presentada por el diputado por Iglesia, Gustavo Deguer , buscaba originalmente que el informe se tratara sobre tablas este jueves, en la última sesión ordinaria del período legislativo, dada la trascendencia y la preocupación que el suceso había generado.

El Proyecto de Comunicación, autoría de Deguer y respaldado por el bloque completo que lidera Luis Rueda (también líder del PB provincial), tenía por objeto pedir al Poder Ejecutivo Provincial que hiciera públicas y detalladas las actuaciones realizadas, las que se encuentran en curso y las que se proyectan ejecutar respecto al episodio de la muerte de peces en el dique.

El legislador enfatizó que la falta de información oficial clara estaba generando incertidumbre y temores tanto en los habitantes de Iglesia como entre los potenciales turistas, lo cual podía tener consecuencias económicas directas ya que se acercaba la temporada de verano.

Los bloquistas consideraron que el gobierno no había comunicado correctamente lo que estaba sucediendo con el agua y los peces, y ningún funcionario se había presentado en la comuna cordillerana para llevar tranquilidad a la gente. El informe solicitado debía incluir estudios técnicos, resultados, causas detectadas y las medidas preventivas o correctivas adoptadas.

Sin embargo, el tratamiento urgente del proyecto no prosperó debido a reparos mostrados por el orreguismo, su socio político. Fuentes internas del bloquismo confirmaron a TIEMPO DE SAN JUAN que a la Gobernación no le resultó grato que su aliado les pidiera informes sobre un tema tan delicado. En ese marco, tanto el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, como el vicegobernador Fabián Martín se comunicaron con Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista y diputado, para solicitarle que esperara por novedades antes de insistir con el pedido. En el entorno de Rueda se indicó que, tras intensas conversaciones, convenció a Deguer de esperar a que se pudiera resolver la situación de mejor manera, sobre todo porque hay nuevos resultados de estudios que están por llegar.

El propio Deguer fue el encargado de anunciar en la sesión de este jueves que el proyecto pasaba a la Comisión de Ambiente, explicando que se encontraban a la espera de los análisis que la Municipalidad de Iglesia había realizado, los cuales estarían disponibles la semana próxima, asegurando así que el tema podría ser tratado en la siguiente sesión con el despacho correspondiente. Esta decisión de retirar la urgencia significó un paso atrás para el bloquismo, que inicialmente había buscado desmarcarse de su socio político en un tema sumamente sensible, que generó una fuerte reacción ambientalista que apuntaba a la minería.

La tensión generada por el pedido de informes se produce en un contexto político interesante, donde los votos bloquistas son de vital importancia para el oficialismo. Desde 2024, tras romper relaciones con el Partido Justicialista, los legisladores bloquistas comenzaron a votar consistentemente con el oficialismo provincial, convirtiendo sus cuatro votos en una herramienta clave para ganar discusiones legislativas, especialmente porque el orreguismo comenzó su gestión con minoría en la Cámara de Diputados. Esta alianza, que incluso se consolidó electoralmente bajo el frente "X San Juan" en agosto de etse año para las legislativas de octubre, se convirtió en un trato de conveniencia mutua, lo que explica la cautela del bloquismo con el Ejecutivo.

La explicación de Ambiente

Antes de la presentación del proyecto bloquista, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan ya había informado los resultados de los estudios técnicos realizados tras el hallazgo de los ejemplares muertos a principios de noviembre de 2025. Según los análisis llevados a cabo por técnicos del Laboratorio del Parque de la Biodiversidad, la mortandad se determinó como un fenómeno natural de baja magnitud, que no representaba un riesgo para el ecosistema.

El informe preliminar apuntaba a causas naturales, específicamente a niveles bajos de oxígeno disuelto, una condición conocida como hipoxia, provocada por la acumulación de materia orgánica y la escasa circulación del agua en ciertas áreas costeras del dique. Esta situación, que afectó principalmente a pejerreyes jóvenes, fue considerada por Ambiente como un fenómeno localizado y de corta duración, habitual durante las variaciones de temperatura o nivel del embalse. El reclamo bloquista, por tanto, se centró en la percepción de que la información previa había sido fragmentada o insuficiente para calmar los temores de la comunidad.