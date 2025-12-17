miércoles 17 de diciembre 2025

Video

Tensión en el Senado: Primer chispazo entre Patricia Bullrich y José Mayans

El incidente se produjo por la conformación de las comisiones en la Cámara alta, en las que el peronismo denuncia una subrepresentación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La primera reunión constitutiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado escaló a un escándalo, preanunciando un fin de año "muy picante" en el cuerpo legislativo. El enfrentamiento se centró en la conformación de la comisión que designó a Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) como presidenta y la urgencia por debatir la reforma laboral.

La fricción se desató cuando Bullrich concretó su maniobra para presidir la comisión, a pesar de que el peronismo considera que el proceso es ilegal. El referente peronista José Mayans impugnó el procedimiento utilizado, denunciando la violación del reglamento y la Constitución. Mayans ya venía advirtiendo que La Libertad Avanza (LLA) conformaría la comisión sin contemplar el artículo 14 del reglamento del Senado, que establece cómo se nombran o integran las comisiones.

El desborde en la comisión

Los senadores peronistas asistieron a la reunión como invitados, ya que consideran que la conformación era totalmente ilegal. Tras una breve, pero "caliente discusión", y luego de que el secretario Parlamentario Agustín Giustiniani apurara la designación de Bullrich, Mayans se sentó rápidamente en el lugar de la presidencia.

Mayans dirigió su enojo hacia Giustiniani, gritándole: “Usted no puede hacer lo que está haciendo”. El secretario respondió que la designación había sido votada, a lo que el formoseño insistió: “No puede estar cortando una transmisión ilegítima” y “No puede estar votando una comisión ilegítima”.

Mientras el cruce con Giustiniani sucedía, la flamante senadora Patricia Bullrich se sentaba entre ambos, tratando de hacerse cargo de la sesión. Mayans intentó tomar el dominio de la palabra, gritando: “Tiene la palabra a viva voz la senadora”, mientras señalaba a una legisladora de su bancada. Bullrich intentó calmarlo, diciéndole “No hagás…” y tomándolo de un brazo.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Mayans, visiblemente molesto, gritó: “¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!”. El senador formoseño incluso estuvo cerca de arrancar uno de los micrófonos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2001291957536973088&partner=&hide_thread=false

Advertencia de judicialización

El peronismo, a través de Mayans, ya había advertido que la maniobra aportaría una razón más para llevar el caso ante la Justicia. Mayans señaló que si el tratamiento de la ley "cambia la estructura laboral" comenzaba de esta manera, iría "derecho al Poder Judicial" porque "nace en forma torcida totalmente". Desde su bloque, Martín Soria reforzó esta postura, rechazando la "vulneración totalmente compulsiva y arbitraria del reglamento y de la Constitución".

A pesar de las quejas y gesticulaciones de Mayans a su lado, Bullrich defendió la legalidad del proceso y pidió que se procediera a la elección de autoridades para la "puesta en marcha de la Comisión". Tras ser elegida presidenta, Bullrich dio por constituida la comisión y anunció de manera contundente que citaba a una nueva reunión para las 11 de la mañana para iniciar el debate de la reforma laboral.

En este marco de crisis y fractura política, el peronismo ratificó su decisión de no participar en las reuniones y de judicializar el proceso, argumentando que la ley carece de legitimidad.

