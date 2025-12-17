miércoles 17 de diciembre 2025

Panorama

Silencio de Villa ante la aparición de competencia en UPCN: ¿se diluye la chance de una sucesión familiar?

El surgimiento de una posible lista opositora en UPCN abre un escenario inédito tras más de 40 años de conducción de José “Pepe” Villa, quien había hecho aparecer la posibilidad de favorecer a su hija para que tome el timón del gremio. ¿Qué pasará ahora?

Por Ana Paula Gremoliche
pepe villa

A meses de que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) deba renovar sus autoridades, un afiliado anunció públicamente su intención de disputar la conducción del gremio y abrió un escenario inédito tras más de cuatro décadas de liderazgo ininterrumpido de José “Pepe” Villa. El líder evitó responderle formalmente por ahora y esa falta de respuesta oficial del histórico dirigente frente a este nuevo panorama alimenta especulaciones sobre una posible sucesión y, en particular, sobre el rol que podría (o no) tener su hija, Laura Villa.

Alejandro Savoca, trabajador de la Obra Social Provincia (OSP) y afiliado al sindicato, aseguró que competirá por la Secretaría General en 2026. Al anunciar su decisión planteó que el gremio “no puede ser una empresa familiar”, en alusión directa a la posibilidad de que Laura Villa sea la heredera política de su padre dentro de UPCN. Lógicamente, se trata de un anuncio a meses de distancia, con lo que puede ocurrir que efectivamente se presente o que desista de hacerlo.

Pero la referencia que hizo en la presentación no es casual. En entrevistas previas, Villa admitió sin rodeos que le gustaría que su hija lo suceda al frente del gremio, aunque también dejó en claro en Paren las Rotativas que se siente “más vigente que nunca” para continuar en el cargo. Esa doble lectura, continuidad personal o sucesión familiar, parecía convivir sin tensiones mientras no hubiese competencia interna.

Sin embargo, puertas adentro del sindicato, el propio Villa deslizó en más de una oportunidad ante su gente que, ante la aparición de una lista opositora, lo más conveniente sería que él mismo vuelva a encabezar la nómina. Incluso sin descartar que su hija forme parte del armado, pero no como figura central.

En ese contexto, el silencio del dirigente frente al lanzamiento de Savoca adquiere peso. Avanzar ahora con una candidatura de Laura Villa podría reforzar el argumento de su eventual competidor y exponer a la conducción a un debate incómodo sobre la herencia del poder sindical. Además, dentro de un escenario electoral competitivo, el apellido ya no garantiza por sí solo el mismo caudal de votos.

Al día siguiente de la aparición de Savoca, Tiempo de San Juan consultó a Villa si habría una respuesta al fuerte contenido que disparó su -por ahora- contrincante, pero el líder de UPcn prefirió no hacerlo. Al menos desde lo formal.

Por el momento, UPCN no tiene fechas definidas para el llamado a elecciones, que tradicionalmente se convoca entre los meses de marzo y junio. Mientras tanto, la irrupción de una candidatura alternativa parece haber alterado los tiempos y las certezas de una conducción acostumbrada a la calma interna.

Temas
