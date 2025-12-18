Engañó a una adolescente y le robó el celular, pero vecinos de Rivadavia lo detuvieron

Un hombre fue detenido este lunes por la noche en el departamento Rivadavia, luego de engañar a una adolescente para robarle el teléfono celular y ser reducido por vecinos de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00, en inmediaciones de calles Dorrego y Virgen de Lourdes. Según fuentes judiciales, la menor se encontraba en la puerta de su vivienda cuando un sujeto se aproximó en bicicleta y, mediante una excusa, intentó ganarse su confianza. Le pidió la hora y agua, pero cuando la adolescente intentó ingresar a su casa, el hombre la empujó, la hizo caer al suelo y le arrebató el celular.

Antes de huir, el agresor habría exhibido un objeto punzante similar a una llave, lo que generó mayor temor en la víctima. La adolescente comenzó a pedir ayuda y fue su tía quien alertó a los vecinos, que rápidamente salieron y lograron alcanzar al sospechoso a pocos metros del lugar.

En su intento por escapar, el hombre arrojó el teléfono celular, que fue recuperado por uno de los vecinos. Finalmente, el sujeto fue reducido en la vía pública hasta la llegada del personal policial, que había sido comisionado por el Cisem.

El detenido, identificado como Oscar Antonio Ahumada, presentaba lesiones producto de la aprehensión civil, por lo que fue asistido por personal médico y trasladado al Hospital Rawson para su observación.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, bajo la carátula de robo en grado de tentativa, modalidad arrebato. Al no alcanzarse un acuerdo entre las partes, el caso será elevado a juicio, fijado para el 29 de diciembre de 2025.