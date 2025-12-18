jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Engaño

Engañó a una adolescente y le robó el celular, pero vecinos de Rivadavia lo detuvieron

Un hombre se acercó con una excusa para ganarse la confianza de la víctima, la empujó y le arrebató el celular. El rápido accionar de vecinos permitió su detención a pocas cuadras del lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.&nbsp;

Imagen ilustrativa. 

Un hombre fue detenido este lunes por la noche en el departamento Rivadavia, luego de engañar a una adolescente para robarle el teléfono celular y ser reducido por vecinos de la zona.

Lee además
el dia que argentina logro la tercera estrella: asi lo festejo san juan, con una plaza 25 explotada
En fotos

El día que Argentina logró la tercera estrella: así lo festejo San Juan, con una Plaza 25 explotada
a tres anos de la copa del mundo: el video de julian alvarez dedicado a san juan en medio de los festejos
Qué recuerdo

A tres años de la Copa del Mundo: el vídeo de Julián Álvarez dedicado a San Juan en medio de los festejos

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00, en inmediaciones de calles Dorrego y Virgen de Lourdes. Según fuentes judiciales, la menor se encontraba en la puerta de su vivienda cuando un sujeto se aproximó en bicicleta y, mediante una excusa, intentó ganarse su confianza. Le pidió la hora y agua, pero cuando la adolescente intentó ingresar a su casa, el hombre la empujó, la hizo caer al suelo y le arrebató el celular.

Antes de huir, el agresor habría exhibido un objeto punzante similar a una llave, lo que generó mayor temor en la víctima. La adolescente comenzó a pedir ayuda y fue su tía quien alertó a los vecinos, que rápidamente salieron y lograron alcanzar al sospechoso a pocos metros del lugar.

En su intento por escapar, el hombre arrojó el teléfono celular, que fue recuperado por uno de los vecinos. Finalmente, el sujeto fue reducido en la vía pública hasta la llegada del personal policial, que había sido comisionado por el Cisem.

El detenido, identificado como Oscar Antonio Ahumada, presentaba lesiones producto de la aprehensión civil, por lo que fue asistido por personal médico y trasladado al Hospital Rawson para su observación.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, bajo la carátula de robo en grado de tentativa, modalidad arrebato. Al no alcanzarse un acuerdo entre las partes, el caso será elevado a juicio, fijado para el 29 de diciembre de 2025.

Temas
Seguí leyendo

Las pasas de San Juan ya tienen su propia imagen

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la "Zona Fría" y el beneficio, por ahora, se mantiene

Navidad en San Juan: cómo armar una mesa fresca y económica con productos de la tierra

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

Silencio de Villa ante la aparición de competencia en UPCN: ¿se diluye la chance de una sucesión familiar?

La gigante minera BHP, que tiene un pie en San Juan, dejó una lluvia de dólares en impuestos en Chile

Video: recrearon el saludo de Juego de Gemelas en un baile de egresados en San Juan y se hicieron virales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fotos prohibidas y $1.300.000: que hay detras de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El Paseito Emprendedor y Amatista Feria se unen para llevar adelante la Feria Grinch, en San Juan.
Para aprovechar

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Te Puede Interesar

La marcha contra la reforma laboral se hace sentir en San Juan
Fotos

La marcha contra la reforma laboral se hace sentir en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego llevó al Senado la postura sanjuanina y reclamó reglas claras para proteger los glaciares sin frenar la minería
Debate

Orrego llevó al Senado la postura sanjuanina y reclamó reglas claras para proteger los glaciares sin frenar la minería

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

El nuevo régimen fiscal RIMI que viene con la reforma laboral que impulsa la Nación busca acelerar inversiones productivas y mejorar el flujo financiero de las pymes, con impacto directo en economías regionales como San Juan.
Qué es el RIMI

El capítulo poco visible de la reforma laboral de Milei: los incentivos fiscales para pymes y el impacto en San Juan

El Estadio Bicentenario será anfitrión de las finales de la Liga Universitaria.
Temporada 2025

Liga Universitaria: la A y la B conocerán a sus campeones sobre el césped del Estadio Bicentenario