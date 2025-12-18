Navidad en San Juan: cómo armar una mesa fresca y económica con productos de la tierra

Imagen de un menú bien sanjuanino para Navidad hecho con IA.

En nuestra provincia, la Navidad tiene un sabor especial, pero también el desafío de las altas temperaturas. Este año, la tendencia es volver a lo simple: utilizar lo que ofrece nuestra Feria Municipal o el Mercado de Abasto, priorizando platos que se puedan consumir fríos y que cuiden el bolsillo familiar.

Aquí te proponemos un menú de tres pasos "bien sanjuanino", fresco y de bajo costo.

1. Entrada: Tomates rellenos a la sanjuanina

El tomate está en plena temporada en nuestras chacras y su precio es muy accesible en diciembre.

Ingredientes: 6 tomates firmes, 1 taza de arroz hervido, 1 lata de atún (o menudos de pollo bien picaditos para abaratar), mayonesa y aceitunas verdes (infaltables en nuestra zona).

Preparación:

Lavar los tomates, cortarles la "tapita" y ahuecarlos con una cuchara.

En un bol, mezclar el arroz frío con el relleno del tomate picado, el atún o pollo, y dos cucharadas generosas de mayonesa.

Rellenar los tomates y decorar con una aceituna encima.

El ahorro: Aprovechá el aceite de oliva de producción local para rociarlos al final; aporta un sabor premium a un costo menor que en otras provincias.

2. Plato Principal: Niños envueltos de acelga en frío

En lugar de usar carne vacuna cara o prender el horno para un asado, usamos la acelga de las ferias locales, que es sumamente rendidora y fresca.

Ingredientes: 1 atado de acelga de hojas grandes, 500g de carne molida común, cebolla de verdeo, zanahoria rallada y un toque de comino.

Preparación:

Blanquear las hojas de acelga (pasarlas por agua hirviendo 30 segundos) y estirarlas.

Saltear la carne molida con la cebolla y la zanahoria hasta que esté cocida.

Colocar una cucharada de relleno en cada hoja, cerrar como un paquetito y dejar enfriar en la heladera.

El toque local: Servilos con una salsa criolla simple (tomate, cebolla y pimiento) bien fría. Es un plato contundente pero liviano para nuestras noches de calor.

3. Postre: Clericó de Cuyo con frutas de estación

Nada le gana a la fruta sanjuanina en diciembre. Es el postre más económico, hidratante y tradicional de nuestra mesa.