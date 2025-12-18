jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Recetario

Navidad en San Juan: cómo armar una mesa fresca y económica con productos de la tierra

Con el termómetro rozando los 40 grados, la cena de Nochebuena en San Juan pide frescura. Te presentamos tres recetas diseñadas para aprovechar los precios de las ferias locales y evitar el uso excesivo del horno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de un menú bien sanjuanino para Navidad hecho con IA.

Imagen de un menú bien sanjuanino para Navidad hecho con IA.

En nuestra provincia, la Navidad tiene un sabor especial, pero también el desafío de las altas temperaturas. Este año, la tendencia es volver a lo simple: utilizar lo que ofrece nuestra Feria Municipal o el Mercado de Abasto, priorizando platos que se puedan consumir fríos y que cuiden el bolsillo familiar.

Lee además
paso a paso: la receta ideal de galletas de jengibre para preparar en familia en la previa de navidad
Tiempo de cocinar

Paso a paso: la receta ideal de galletas de jengibre para preparar en familia en la previa de Navidad
El Paseito Emprendedor y Amatista Feria se unen para llevar adelante la Feria Grinch, en San Juan.
Para aprovechar

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Aquí te proponemos un menú de tres pasos "bien sanjuanino", fresco y de bajo costo.

1. Entrada: Tomates rellenos a la sanjuanina

El tomate está en plena temporada en nuestras chacras y su precio es muy accesible en diciembre.

  • Ingredientes: 6 tomates firmes, 1 taza de arroz hervido, 1 lata de atún (o menudos de pollo bien picaditos para abaratar), mayonesa y aceitunas verdes (infaltables en nuestra zona).

  • Preparación:

  • Lavar los tomates, cortarles la "tapita" y ahuecarlos con una cuchara.

  • En un bol, mezclar el arroz frío con el relleno del tomate picado, el atún o pollo, y dos cucharadas generosas de mayonesa.

  • Rellenar los tomates y decorar con una aceituna encima.

  • El ahorro: Aprovechá el aceite de oliva de producción local para rociarlos al final; aporta un sabor premium a un costo menor que en otras provincias.

2. Plato Principal: Niños envueltos de acelga en frío

En lugar de usar carne vacuna cara o prender el horno para un asado, usamos la acelga de las ferias locales, que es sumamente rendidora y fresca.

  • Ingredientes: 1 atado de acelga de hojas grandes, 500g de carne molida común, cebolla de verdeo, zanahoria rallada y un toque de comino.

  • Preparación:

  • Blanquear las hojas de acelga (pasarlas por agua hirviendo 30 segundos) y estirarlas.

  • Saltear la carne molida con la cebolla y la zanahoria hasta que esté cocida.

  • Colocar una cucharada de relleno en cada hoja, cerrar como un paquetito y dejar enfriar en la heladera.

  • El toque local: Servilos con una salsa criolla simple (tomate, cebolla y pimiento) bien fría. Es un plato contundente pero liviano para nuestras noches de calor.

3. Postre: Clericó de Cuyo con frutas de estación

Nada le gana a la fruta sanjuanina en diciembre. Es el postre más económico, hidratante y tradicional de nuestra mesa.

  • Ingredientes: Duraznos, ciruelas (muy baratas en las ferias locales), melón de Sarmiento y un poco de vino blanco de mesa (un varietal joven y económico de nuestra zona).

  • Preparación:

  • Picar toda la fruta en cubos pequeños.

  • Colocar en una jarra grande con apenas un poco de azúcar (la fruta ya es dulce) y el vino blanco frío.

  • Dejar macerar en la heladera al menos 2 horas antes de servir.

  • Para los chicos: Reservá una parte de la fruta y mezclala con jugo de naranja natural o soda bien fría en lugar de vino.

Temas
Seguí leyendo

Villancicos en el Centro Cívico para esperar la Navidad

Estrenar en Navidad: ¿celebración o mandato?

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

Ni vitel toné ni asado: el clásico frío que gana terreno en Navidad

Banco San Juan celebra la Navidad con beneficios exclusivos y grandes promociones

No puede faltar en tu mesa de Navidad: cómo hacer el mejor turrón de maní casero

Decretaron asueto por Navidad y Año Nuevo para los empleados públicos nacionales: cómo funcionará

¡Chau cucarachas!: tres recetas caseras y efectivas para eliminar las 'baratas' definitivamente

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
paso a paso: la receta ideal de galletas de jengibre para preparar en familia en la previa de navidad
Tiempo de cocinar

Paso a paso: la receta ideal de galletas de jengibre para preparar en familia en la previa de Navidad

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino
Torneo clausura

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino

Te Puede Interesar

Los libertarios sanjuaninos Abel Chiconi (en primer plano) y José Peluc (dos filas detrás, de corbata celeste), en el momento de la votación del presupuesto nacional 2026. video
Posturas

Presupuesto Nacional 2026: cómo votaron los sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llegó a juicio por tentativa de femicidio y lo declararon culpable por un delito menor: recibió 8 años de pena
Violencia de género

Llegó a juicio por tentativa de femicidio y lo declararon culpable por un delito menor: recibió 8 años de pena

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la Zona Fría y el beneficio, por ahora, se mantiene
Presupuesto 2026

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la "Zona Fría" y el beneficio, por ahora, se mantiene

Ley de Glaciares en debate: Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
En la Nación

Ley de Glaciares en debate: Orrego, mineros y el Ianigla, protagonistas de una jornada intensa en el Congreso

La obra eléctrica permitirá abastecer al proyecto minero Vicuña, que integra a Josemaría y Filo del Sol, en el departamento Iglesia.
Minería y energía

Convocan a audiencia pública por la obra eléctrica del proyecto minero Vicuña en Iglesia