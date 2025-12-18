Navidad en San Juan: cómo armar una mesa fresca y económica con productos de la tierra

En nuestra provincia, la Navidad tiene un sabor especial, pero también el desafío de las altas temperaturas. Este año, la tendencia es volver a lo simple: utilizar lo que ofrece nuestra Feria Municipal o el Mercado de Abasto, priorizando platos que se puedan consumir fríos y que cuiden el bolsillo familiar.
Aquí te proponemos un menú de tres pasos "bien sanjuanino", fresco y de bajo costo.
1. Entrada: Tomates rellenos a la sanjuanina
El tomate está en plena temporada en nuestras chacras y su precio es muy accesible en diciembre.
-
Ingredientes: 6 tomates firmes, 1 taza de arroz hervido, 1 lata de atún (o menudos de pollo bien picaditos para abaratar), mayonesa y aceitunas verdes (infaltables en nuestra zona).
-
Preparación:
-
Lavar los tomates, cortarles la "tapita" y ahuecarlos con una cuchara.
-
En un bol, mezclar el arroz frío con el relleno del tomate picado, el atún o pollo, y dos cucharadas generosas de mayonesa.
-
Rellenar los tomates y decorar con una aceituna encima.
-
El ahorro: Aprovechá el aceite de oliva de producción local para rociarlos al final; aporta un sabor premium a un costo menor que en otras provincias.
2. Plato Principal: Niños envueltos de acelga en frío
En lugar de usar carne vacuna cara o prender el horno para un asado, usamos la acelga de las ferias locales, que es sumamente rendidora y fresca.
-
Ingredientes: 1 atado de acelga de hojas grandes, 500g de carne molida común, cebolla de verdeo, zanahoria rallada y un toque de comino.
-
Preparación:
-
Blanquear las hojas de acelga (pasarlas por agua hirviendo 30 segundos) y estirarlas.
-
Saltear la carne molida con la cebolla y la zanahoria hasta que esté cocida.
-
Colocar una cucharada de relleno en cada hoja, cerrar como un paquetito y dejar enfriar en la heladera.
-
El toque local: Servilos con una salsa criolla simple (tomate, cebolla y pimiento) bien fría. Es un plato contundente pero liviano para nuestras noches de calor.
3. Postre: Clericó de Cuyo con frutas de estación
Nada le gana a la fruta sanjuanina en diciembre. Es el postre más económico, hidratante y tradicional de nuestra mesa.
-
Ingredientes: Duraznos, ciruelas (muy baratas en las ferias locales), melón de Sarmiento y un poco de vino blanco de mesa (un varietal joven y económico de nuestra zona).
-
Preparación:
-
Picar toda la fruta en cubos pequeños.
-
Colocar en una jarra grande con apenas un poco de azúcar (la fruta ya es dulce) y el vino blanco frío.
-
Dejar macerar en la heladera al menos 2 horas antes de servir.
-
Para los chicos: Reservá una parte de la fruta y mezclala con jugo de naranja natural o soda bien fría en lugar de vino.