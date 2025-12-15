lunes 15 de diciembre 2025

No puede faltar en tu mesa de Navidad: cómo hacer el mejor turrón de maní casero

Ya sea como postre, para acompañar el café o como algo para picar durante la noche, este clásico nunca falla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El turrón de maní es una de las confituras que no pueden faltar en la mesa de Navidad, por lo que esta receta es perfecta para sorprender a tus invitados.

 El turrón de maní es una de las confituras que no pueden faltar en la mesa de Navidad, por lo que esta receta es perfecta para sorprender a tus invitados. 

 

La llegada de la Navidad trae consigo tradiciones y recetas que se repiten año tras año, y una de las más arraigadas es la presencia del turrón en la mesa dulce. Ya sea como postre, para acompañar el café o como algo para picar durante la noche, este clásico nunca falla.

Aunque en las góndolas de los supermercados abundan las opciones industriales, cada vez más personas eligen preparar versiones caseras, no solo por una cuestión de precio, sino también por sabor y calidad. El turrón hecho en casa permite controlar los ingredientes, ajustar el nivel de dulzor y lograr una textura mucho más fresca y artesanal.

Receta de Navidad: cómo hacer turrón de maní casero

Ingredientes:

  • Maní tostado sin sal: 200 g
  • Azúcar: 150 g
  • Miel: 150 g
  • Clara de huevo: 1
  • Esencia de vainilla: opcional
  • Obleas rectangulares: opcionales, para base y tapa

El paso a paso:

  • Elegir un molde pequeño o una fuente rectangular. Forrarlo con papel manteca para facilitar el desmolde. Si se opta por usar obleas, colocar una en la base antes de agregar la mezcla, lo que ayuda a darle estructura y una presentación más tradicional.
  • En un bol limpio, batir la clara de huevo hasta punto nieve, bien firme. Este paso es clave, ya que incorpora aire a la preparación y permite que el turrón tenga una textura más liviana y agradable al corte.
  • En una olla o sartén a fuego medio, calentar el azúcar junto con la miel. Remover suavemente hasta que la mezcla comience a hervir, burbujee y adquiera un tono dorado claro. Este punto es fundamental para lograr la consistencia justa del turrón.
  • Con cuidado, volcar el almíbar caliente en forma de hilo sobre la clara batida, mezclando de manera constante para que no se cocine el huevo de golpe. La preparación se volverá más espesa y brillante.
  • Agregar el maní tostado y mezclar hasta que quede bien distribuido. En este momento, si se desea, se pueden sumar unas gotas de esencia de vainilla para aportar un aroma extra.
  • Volcar la mezcla en el molde, emparejar la superficie con una espátula y, si se usan, cubrir con otra oblea. Dejar reposar a temperatura ambiente hasta que endurezca por completo. Una vez firme, cortar en barras o cuadrados.

Algunos tips útiles

  • Para una versión más personalizada, se puede reemplazar parte del maní por almendras o nueces picadas.
  • También es posible agregar ralladura de limón o naranja para un toque fresco.
  • Si se busca un turrón más blando, se puede reducir levemente el tiempo de cocción del almíbar.
  • Guardado en un recipiente hermético, se conserva perfectamente durante varios días.

FUENTE: Crónica

