No puede faltar en tu mesa de Navidad: cómo hacer el mejor turrón de maní casero

La llegada de la Navidad trae consigo tradiciones y recetas que se repiten año tras año, y una de las más arraigadas es la presencia del turrón en la mesa dulce. Ya sea como postre, para acompañar el café o como algo para picar durante la noche, este clásico nunca falla.
Aunque en las góndolas de los supermercados abundan las opciones industriales, cada vez más personas eligen preparar versiones caseras, no solo por una cuestión de precio, sino también por sabor y calidad. El turrón hecho en casa permite controlar los ingredientes, ajustar el nivel de dulzor y lograr una textura mucho más fresca y artesanal.