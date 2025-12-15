No puede faltar en tu mesa de Navidad: cómo hacer el mejor turrón de maní casero

El turrón de maní es una de las confituras que no pueden faltar en la mesa de Navidad, por lo que esta receta es perfecta para sorprender a tus invitados.

La llegada de la Navidad trae consigo tradiciones y recetas que se repiten año tras año, y una de las más arraigadas es la presencia del turrón en la mesa dulce. Ya sea como postre, para acompañar el café o como algo para picar durante la noche, este clásico nunca falla.