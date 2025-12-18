jueves 18 de diciembre 2025

Astrología

¡Son el Grinch! Los tres signos que odian festejar la Navidad

Aunque para muchos la Navidad es sinónimo de alegría y celebración, hay signos del zodíaco que prefieren evitar los festejos, las reuniones familiares y las tradiciones. La astrología revela cuáles son los tres que menos disfrutan estas fechas y por qué suelen ser considerados el “Grinch” del zodíaco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
grinch navidad signos zodiaco horoscopo

La Navidad es sinónimo de reuniones familiares, brindis, regalos y mesas largas que se extienden hasta la madrugada. Sin embargo, no todos viven estas fechas con el mismo entusiasmo. Según la astrología, hay signos del zodíaco que prefieren evitar los festejos navideños, el ruido y las obligaciones sociales que suelen traer estas celebraciones.

A continuación, te contamos cuáles son los tres signos que menos disfrutan la Navidad y por qué suelen ser catalogados como “el Grinch del zodíaco”.

Capricornio

Para Capricornio, diciembre es un mes de balances, cierres y responsabilidades. Mientras otros piensan en festejar, este signo está enfocado en el trabajo, las metas pendientes y el futuro. Las reuniones largas y los compromisos familiares suelen resultarle una pérdida de tiempo, por lo que muchas veces vive la Navidad más como una obligación que como un momento de disfrute.

Virgo

Virgo sufre en silencio durante las fiestas. El desorden, la improvisación y el caos típico de la Navidad lo sacan de quicio. Si bien puede participar del festejo, suele estar más pendiente de que todo salga “perfecto” que de disfrutar el momento. El estrés navideño suele ganarle al espíritu festivo.

Acuario

Independiente y poco amigo de las tradiciones, Acuario no se siente cómodo con celebraciones impuestas. Prefiere pasar la Navidad a su manera, lejos de rituales repetidos y compromisos familiares que no eligió. Para este signo, las fiestas pueden resultar monótonas y carentes de sentido.

Aunque la Navidad despierta emociones positivas en muchos, la astrología muestra que no todos los signos la viven con alegría. Si te sentís identificado con alguno de ellos, no estás solo: para algunos, las fiestas simplemente no son el mejor plan del año.

