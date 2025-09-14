El Consejo del EPRE se reunió como antesala de la segunda audiencia de revisión tarifaria

Este viernes 12 de septiembre, en la sede del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) , se llevó a cabo la reunión del Consejo de Acompañamiento , en preparación para la segunda audiencia de revisión tarifaria de energía que tendrá lugar el próximo martes 16 de septiembre a las 9:00 horas, de manera remota.

Durante el encuentro, los representantes de todos los sectores de la provincia evaluaron las propuestas que serán presentadas en esta segunda de cinco audiencias destinadas a revisar la tarifa eléctrica del quinquenio 2025-2030 en San Juan . La amplia participación y la pluralidad de voces aseguraron la presencia de distintos actores de la comunidad, enriqueciendo la diversidad de opiniones y aportes.

En esta próxima audiencia, se analizará el “Plan de Inversiones. Modernización del Sistema Interconectado Provincial”, que incluye medidas de resiliencia, atención de la demanda extra tendencial y proyectos destinados a zonas especialmente vulnerables, además de la modernización del sistema eléctrico provincial.

La participación será remota a través de la plataforma Zoom, con transmisión en vivo por YouTube, accesible desde el sitio oficial del EPRE: www.epresanjuan.gob.ar