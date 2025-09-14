domingo 14 de septiembre 2025

Tarifas de energía 2025-2030

El Consejo del EPRE se reunió como antesala de la segunda audiencia de revisión tarifaria

El Consejo de Acompañamiento del EPRE se reunió este viernes para preparar la segunda audiencia de revisión tarifaria de energía, que analizará el plan de inversiones y la modernización del sistema eléctrico provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este viernes 12 de septiembre, en la sede del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), se llevó a cabo la reunión del Consejo de Acompañamiento, en preparación para la segunda audiencia de revisión tarifaria de energía que tendrá lugar el próximo martes 16 de septiembre a las 9:00 horas, de manera remota.

Durante el encuentro, los representantes de todos los sectores de la provincia evaluaron las propuestas que serán presentadas en esta segunda de cinco audiencias destinadas a revisar la tarifa eléctrica del quinquenio 2025-2030 en San Juan. La amplia participación y la pluralidad de voces aseguraron la presencia de distintos actores de la comunidad, enriqueciendo la diversidad de opiniones y aportes.

En esta próxima audiencia, se analizará el “Plan de Inversiones. Modernización del Sistema Interconectado Provincial”, que incluye medidas de resiliencia, atención de la demanda extra tendencial y proyectos destinados a zonas especialmente vulnerables, además de la modernización del sistema eléctrico provincial.

La participación será remota a través de la plataforma Zoom, con transmisión en vivo por YouTube, accesible desde el sitio oficial del EPRE: www.epresanjuan.gob.ar

