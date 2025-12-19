viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Servicios

Cómo funcionarán el comercio, los colectivos y las estaciones de servicio en San Juan durante Navidad

Desde los sectores ofrecieron información importante para los sanjuaninos sobre el modo de trabajo que se aplicará los próximos miércoles y jueves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo funcionarán el comercio, las estaciones de servicio y los colectivos durante Navidad y Año Nuevo.

Cómo funcionarán el comercio, las estaciones de servicio y los colectivos durante Navidad y Año Nuevo.

Durante las próximas dos semanas se celebrarán Navidad y Año Nuevo y, como ocurre cada año, estas fechas traerán aparejadas modificaciones en el funcionamiento de distintos servicios en la provincia. En este contexto, desde los sectores del comercio, las estaciones de servicio y el transporte público dieron a conocer cómo será la modalidad de trabajo durante los días festivos.

Lee además
la expansion asiatica, el boom del ano en el centro de san juan y que riesgos advierten en el comercio
Relevamiento

La expansión asiática, el boom del año en el centro de San Juan y qué riesgos advierten en el comercio
el gremio de los empleados de comercio hablo sobre el plus navideno en san juan: con que empresas hubo acuerdo por el beneficio
De cara a las fiestas

El gremio de los empleados de comercio habló sobre el plus navideño en San Juan: con qué empresas hubo acuerdo por el beneficio

A continuación, el detalle de cada uno de los rubros:

* Comercios

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSJ) informó que, durante los días martes 24 y martes 31 de diciembre, los locales podrán definir libremente su horario de apertura, aunque en ambas jornadas se trabajará en horario corrido.

Sin embargo, aclararon que la actividad comercial deberá finalizar de manera obligatoria a las 17 horas, con el objetivo de resguardar el bienestar de los trabajadores y permitirles compartir las celebraciones junto a sus familias.

Desde la CCSJ remarcaron la importancia de que los consumidores realicen sus compras con anticipación, a fin de evitar aglomeraciones sobre el cierre de la jornada y facilitar el cumplimiento del horario establecido.

Importante: recordaron que el horario de salida para los empleados en relación de dependencia es a las 17:00 horas, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N° 8.334.

* Estaciones de servicio

Por su parte, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) comunicó que durante las fiestas de fin de año se implementará un horario especial en las estaciones de servicio de todo el país.

La medida contempla cierres nocturnos que se extenderán desde las 22 horas del 24 de diciembre hasta las 6 del 25, y desde las 22 horas del 31 de diciembre hasta las 6 del 1 de enero. El objetivo es equilibrar el descanso del personal con la continuidad del servicio en situaciones de emergencia.

Durante esos horarios, se mantendrán guardias mínimas destinadas exclusivamente a la atención de vehículos de servicios esenciales, como ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad y otros organismos de asistencia pública.

Cronograma:

  • Cierre del servicio: 22 horas

  • Reinicio de actividades: 6 horas del 25 de diciembre y del 1 de enero

* Colectivos

En tanto, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de Red Tulum, dio a conocer el esquema de circulación del transporte público para las jornadas de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de ordenar la prestación del servicio en fechas de dinámica particular y alta planificación por parte de los usuarios.

Según el cronograma oficial, el miércoles 24 de diciembre y el miércoles 31 de diciembre el servicio funcionará como día hábil, con circulación hasta las 22.00.

Por su parte, el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero los colectivos operarán con modalidad de feriado, desde las 9.00 hasta las 22.00.

“Este esquema de horarios busca brindar previsibilidad y facilitar la organización de los traslados en un tramo del calendario que, por su propia intensidad, requiere claridad en la información pública”, indicaron desde el organismo.

Temas
Seguí leyendo

El dato que preocupa al comercio de San Juan en la previa a las fiestas, según un referente

Atención: la aclaración de Educación sobre cobros durante las inscripciones en las escuelas

Nueva edición de la Feria Agroproductiva itinerante en el Centro Cívico

En San Juan aclararon el cambio en el Calendario de Vacunación Nacional, a partir del 1 de enero

Más seguridad vial en la Ruta 20: la Municipalidad de 9 de Julio inauguró nueva iluminación LED en un transitado tramo

Nueva súper gripe H3N2: sus características y las medidas de prevención que piden desde Salud a sanjuaninos

Plantines a cambio de botellas en desuso, la propuesta del programa Cambio Verde para despedir el año

El Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ante la aparición de la nueva variante de la gripe A que preocupa al mundo, piden a los sanjuaninos vacunarse.
Alarma mundial

Nueva súper gripe H3N2: sus características y las medidas de prevención que piden desde Salud a sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

Te Puede Interesar

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro
De la ruta a Tribunales

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Reparto de ATN. Manuel Adorni y Diego Santilli junto a los gobernadores de San Juan y Catamarca.
Plata nacional

Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza
Violencia en el fútbol

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: "Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza"

Guillermo Baigorrí asumió el 19 de noviembre como Fiscal General de la Corte. 
Tarea conjunta

En San Juan arman una comisión entre fiscales y funcionarios para definir una actuación penal "sin discrecionalidad"

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones
Judicial

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones