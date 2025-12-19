Cómo funcionarán el comercio, los colectivos y las estaciones de servicio en San Juan durante Navidad

Cómo funcionarán el comercio, las estaciones de servicio y los colectivos durante Navidad y Año Nuevo.

Durante las próximas dos semanas se celebrarán Navidad y Año Nuevo y, como ocurre cada año, estas fechas traerán aparejadas modificaciones en el funcionamiento de distintos servicios en la provincia. En este contexto, desde los sectores del comercio, las estaciones de servicio y el transporte público dieron a conocer cómo será la modalidad de trabajo durante los días festivos.

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSJ) informó que, durante los días martes 24 y martes 31 de diciembre, los locales podrán definir libremente su horario de apertura, aunque en ambas jornadas se trabajará en horario corrido.

Sin embargo, aclararon que la actividad comercial deberá finalizar de manera obligatoria a las 17 horas, con el objetivo de resguardar el bienestar de los trabajadores y permitirles compartir las celebraciones junto a sus familias.

Desde la CCSJ remarcaron la importancia de que los consumidores realicen sus compras con anticipación, a fin de evitar aglomeraciones sobre el cierre de la jornada y facilitar el cumplimiento del horario establecido.

Importante: recordaron que el horario de salida para los empleados en relación de dependencia es a las 17:00 horas, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N° 8.334.

* Estaciones de servicio

Por su parte, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) comunicó que durante las fiestas de fin de año se implementará un horario especial en las estaciones de servicio de todo el país.

La medida contempla cierres nocturnos que se extenderán desde las 22 horas del 24 de diciembre hasta las 6 del 25, y desde las 22 horas del 31 de diciembre hasta las 6 del 1 de enero. El objetivo es equilibrar el descanso del personal con la continuidad del servicio en situaciones de emergencia.

Durante esos horarios, se mantendrán guardias mínimas destinadas exclusivamente a la atención de vehículos de servicios esenciales, como ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad y otros organismos de asistencia pública.

Cronograma:

Cierre del servicio: 22 horas

Reinicio de actividades: 6 horas del 25 de diciembre y del 1 de enero

* Colectivos

En tanto, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de Red Tulum, dio a conocer el esquema de circulación del transporte público para las jornadas de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de ordenar la prestación del servicio en fechas de dinámica particular y alta planificación por parte de los usuarios.

Según el cronograma oficial, el miércoles 24 de diciembre y el miércoles 31 de diciembre el servicio funcionará como día hábil, con circulación hasta las 22.00.

Por su parte, el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero los colectivos operarán con modalidad de feriado, desde las 9.00 hasta las 22.00.

“Este esquema de horarios busca brindar previsibilidad y facilitar la organización de los traslados en un tramo del calendario que, por su propia intensidad, requiere claridad en la información pública”, indicaron desde el organismo.