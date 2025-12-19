viernes 19 de diciembre 2025

Oportunidad

Nueva edición de la Feria Agroproductiva itinerante en el Centro Cívico

Será el próximo lunes 22 de diciembre, de 9:30 a 13:30 en la Plaza Seca del Centro Cívico, con la participación de 60 productores locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Feria Agroproductiva itinerante volverá a tener una edición en la Plaza Seca del Centro Cívico.

La Feria Agroproductiva de San Juan realizará una nueva edición itinerante el próximo lunes 22 de diciembre, de 9:30 a 13:30, en la Plaza Seca del Centro Cívico, con la participación de 60 productores locales.

La actividad es organizada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, por intermedio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, en conjunto con los productores que integran la feria. Esta edición especial surge a pedido de los propios feriantes, quienes asumieron un rol protagónico en la planificación y organización del evento, con el acompañamiento técnico y logístico del equipo de la Dirección.

El objetivo principal de esta edición itinerante es acercar la feria a los empleados públicos y al público en general, brindando una alternativa accesible para realizar compras de cara a las fiestas de fin de año, fortaleciendo al mismo tiempo el vínculo directo entre productores y consumidores.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria se destacó especialmente el trabajo colectivo y colaborativo de los expositores, quienes se organizaron de manera conjunta para llevar adelante la feria. Esta modalidad de trabajo refleja el crecimiento del espacio y pone en valor el compromiso, la responsabilidad y la capacidad de gestión de los productores, aspectos que resultan fundamentales para el fortalecimiento del sector agroproductivo local.

Durante la jornada, los visitantes podrán encontrar una amplia y variada oferta que incluye frutas y verduras frescas, aceite de oliva, aceitunas, panificación tradicional y saludable, panes dulces artesanales, vinos, conservas, dulces, frutos secos y cosmética natural, entre otros productos ideales tanto para el consumo diario como para regalos en estas fiestas.

La Feria Agroproductiva de San Juan continúa consolidándose como un espacio de encuentro, trabajo en equipo y economía social, promoviendo el acceso a alimentos saludables, el consumo responsable y el desarrollo de la producción local, con un fuerte protagonismo de sus expositores y el acompañamiento permanente del Estado.

FUENTE: Sí San Juan

