jueves 18 de diciembre 2025

"Solo en Jáchal te olvidás la bici...": el video que llena de orgullo al departamento del Norte sanjuanino

Un vecino compartió en TikTok que dejó su bicicleta sin candado en la puerta de un banco en Jáchal y, al regresar casi 10 horas después, la encontró intacta. El video se volvió viral y generó orgullo entre los usuarios, aunque algunos señalaron que también pudo tratarse de una cuestión de suerte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un video se volvió viral en las últimas horas y despertó orgullo entre los vecinos del Norte sanjuanino. La escena ocurrió en Jáchal y fue compartida en TikTok por el usuario gabriel_salas_, quien relató una situación cotidiana que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

“Solo en Jáchal te olvidás la bici y volvés casi 10 horas después y está donde la dejaste”, escribió el internauta junto a las imágenes. Según explicó, dejó su bicicleta sin candado en la puerta de la sede de un Banco Nación y, al regresar varias horas más tarde, la encontró exactamente en el mismo lugar.

El video acumuló cientos de ‘me gusta’ y comentarios, muchos de ellos destacando los valores del departamento y la tranquilidad con la que se vive. “Eso pasa porque nos conocemos todos”, “Jáchal es distinto” y “orgullo jachallero” fueron algunas de las respuestas que acompañaron la publicación, aunque otros usuarios señalaron que también pudo haber sido una cuestión de suerte.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2001714549175783879&partner=&hide_thread=false

