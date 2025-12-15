lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Arrollador

Jáchal derrotó con autoridad a Ausonia y es el nuevo campeón del básquet sanjuanino

El conjunto del norte sanjuanino ganó 2-0 la serie y se consagró en la Categoría Nivel 1 del Masculino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El martes pasado el equipo jachallero había derrotado a Los Tanos 77-59 en el estadio Papa Francisco, para poner la serie 1-0 a su favor, resultado que lo amplió el día viernes por 82-52, y este resultado le permitió coronarse campeón.

Lee además
los hinchas de godoy cruz le hicieron un exigente pedido al nuevo presidente: queremos volver
Viral en redes

Los hinchas de Godoy Cruz le hicieron un exigente pedido al nuevo presidente: "Queremos volver"
un equipo del ascenso le hizo una oferta tentadora a wanchope abila y podria ser rival de san martin
¿Irá?

Un equipo del ascenso le hizo una oferta tentadora a Wanchope Ábila y podría ser rival de San Martín

En el partido final de la Categoría Nivel 1 Masculino, todos los cuartos de este segundo encuentro fueron favorables a Jáchal, con el primero por 24-19, el segundo 42-34, el final del tercero por 63 a 45, y el epílogo por 82-52, para adjudicarse el título del Torneo Clausura Rodolfo Luna.

Ismael Sarruff, jugador del ganador, fue el máximo anotador del partido con 34 puntos, mientras que Milton Cortez aportó 19 canastas y Francisco Mines realizó 17 anotaciones

Para Ausonia, Lautaro Mercado hizo 13 puntos, seguido por Fabricio Cabañas con 12 canastas, en tanto que Mariano Nietto y Juan Romero anotó en ocho oportunidades.

El plantel campeón, que logró su décima estrella a nivel local y volvió a consagrarse luego de seis años, incluyó a Francisco Herrera, Víctor Díaz, Esteban Fonzalida, Milton Cortez, Yamil Páez, Facundo Cortez, Valentín Guida, Ismael Sarruf, Francisco Mines, Sergio Zepeda, Marco Bosh y Aldo Mallea.

Temas
Seguí leyendo

Obras se consagró campeón en Jujuy

San Juan hizo historia en la natación nacional

La Finalissima Argentina-España tiene fecha y sede confirmada

San Jorge de Chile y Valenciano de San Juan son campeones del Mundialito de Bancaria 2025

Una leyenda sanjuanina le dice adiós al Barcelona: Pablo Álvarez cierra su histórica etapa tras 12 temporadas y más de 600 goles en el Palau

Gerardo Tivani se impuso en el Sur sanjuanino y ganó la Doble Media Agua

¡De la misa a la Plaza 25!: el sacerdote sanjuanino que festejó el título del Pincha con una familia rawsina

Lionel Messi cerró la GOAT Tour por India con una inolvidable jornada en Nueva Delhi

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una pelota, un hincha y un gesto que se llevo todos los aplausos en cancha del azul de rawson
Historia

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del "Azul" de Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6
Muy peligroso

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no llegaron a juicio abreviado
Judicial

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no llegaron a juicio abreviado

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Te Puede Interesar

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027
Licitación

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027

Tras el revés judicial, el abogado fit sanjuanino salió al cruce y aseguró: No fue un planteo caprichoso
Derecho a réplica

Tras el revés judicial, el "abogado fit" sanjuanino salió al cruce y aseguró: "No fue un planteo caprichoso"

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos video
Tiempo en Chile

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un buen nexo con Milei
Repercusiones

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un "buen nexo" con Milei