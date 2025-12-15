Jáchal derrotó con autoridad a Ausonia y es el nuevo campeón del básquet sanjuanino

El martes pasado el equipo jachallero había derrotado a Los Tanos 77-59 en el estadio Papa Francisco, para poner la serie 1-0 a su favor, resultado que lo amplió el día viernes por 82-52, y este resultado le permitió coronarse campeón.
El conjunto del norte sanjuanino ganó 2-0 la serie y se consagró en la Categoría Nivel 1 del Masculino.
En el partido final de la Categoría Nivel 1 Masculino, todos los cuartos de este segundo encuentro fueron favorables a Jáchal, con el primero por 24-19, el segundo 42-34, el final del tercero por 63 a 45, y el epílogo por 82-52, para adjudicarse el título del Torneo Clausura Rodolfo Luna.
Ismael Sarruff, jugador del ganador, fue el máximo anotador del partido con 34 puntos, mientras que Milton Cortez aportó 19 canastas y Francisco Mines realizó 17 anotaciones
Para Ausonia, Lautaro Mercado hizo 13 puntos, seguido por Fabricio Cabañas con 12 canastas, en tanto que Mariano Nietto y Juan Romero anotó en ocho oportunidades.
El plantel campeón, que logró su décima estrella a nivel local y volvió a consagrarse luego de seis años, incluyó a Francisco Herrera, Víctor Díaz, Esteban Fonzalida, Milton Cortez, Yamil Páez, Facundo Cortez, Valentín Guida, Ismael Sarruf, Francisco Mines, Sergio Zepeda, Marco Bosh y Aldo Mallea.