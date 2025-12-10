miércoles 10 de diciembre 2025

La Feria Agroproductiva se muda a las cercanías de la Catedral: conocé los detalles de la propuesta

La actividad, que reunirá a más de 90 productores locales se desarrollará en el marco de las celebraciones por el Jubileo 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Feria Agroproductiva se desarrollará por primera vez en las inmediaciones de la Catedral.

En el marco de las celebraciones del Jubileo 2025, más de 90 productores locales exhibirán y venderán sus productos este viernes 12 de diciembre en una edición especial de la Feria Agroproductiva, que por primera vez se realizará en las inmediaciones de la Catedral San Juan Bautista. La jornada incluirá una bendición especial a los expositores y un presente floral a la Virgen, fusionando la tradición religiosa con el reconocimiento al trabajo de la tierra.

Organizada por el Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Agricultura junto al Municipio capitalino, la feria busca fortalecer el vínculo entre la comunidad productiva y la sociedad. Los asistentes podrán disfrutar de degustaciones y conocer de cerca la diversidad de elaboraciones que representan la identidad sanjuanina, en un evento que pone en valor el rol central del sector agropecuario en la provincia.

image

Lo que distingue a esta edición es su profundo componente simbólico y espiritual, alineado con el Jubileo. La actividad comenzará con un gesto significativo: durante la misa tradicional de las 9:00 horas en la Catedral, se realizará la entrega de un presente floral a la Virgen en nombre de toda la Feria Agroproductiva.

Al finalizar la ceremonia, se impartirá una bendición especial destinada a todos los expositores, este gesto busca reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen la producción local.

A partir de las 9:30 y hasta las 13:30 horas, en los alrededores del templo, el público podrá recorrer los stands de los más de 90 productores que integran la feria. Se ofrecerá una amplia variedad de productos típicos y elaborados en la provincia, que van desde alimentos frescos y procesados (como dulces, conservas, aceites y vinos) hasta artesanías con materias primas locales.

