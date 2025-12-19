viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En San Juan

Plantines a cambio de botellas en desuso, la propuesta del programa Cambio Verde para despedir el año

El programa de reciclaje organizado por los ministerios de Gobierno y Producción y la Secretaría de Ambiente ofrece una propuesta especial para toda la familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambio de botellas y otros reciclables por plantines y compost, la propuesta de Cambio Verde para la última edición del año.

Cambio de botellas y otros reciclables por plantines y compost, la propuesta de Cambio Verde para la última edición del año.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Integración y Desarrollo Regional, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de Cambio Verde con actividades que combinarán concientización ambiental y propuestas culturales. La cita será el próximo sábado 20, de 9 a 13 horas, en la Feria Agroproductiva, ubicada en el Paseo Las Palmeras.

Lee además
Ante la aparición de la nueva variante de la gripe A que preocupa al mundo, piden a los sanjuaninos vacunarse.
Alarma mundial

Nueva súper gripe H3N2: sus características y las medidas de prevención que piden desde Salud a sanjuaninos
el parque industrial tecnologico ambiental (pitar), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados
Economía Circular

El Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados

Durante la actividad, acompañará la Dirección de Ecología Urbana de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del área del Parque de la Biodiversidad, con juegos educativos y entrega de plantines en el marco del ecocanje. Además, se dispondrá de un espacio creativo donde los vecinos podrán escribir cartas y buenos deseos por el cierre del año, que luego serán exhibidos en el stand.

También participará la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, con una suelta de libros, ofreciendo a los sanjuaninos la posibilidad de llevarse cuentos, novelas o poesías para fomentar la lectura y el acceso a la cultura.

La jornada contará, además, con la presencia de representantes del movimiento Embajadores Verdes, quienes brindarán información y acciones de concientización sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

Desde la Dirección recordaron que los sanjuaninos podrán canjear a partir de 20 materiales reciclables o más por una bolsa de compost, una bolsa reciclable de cambio verde o un voucher de compra en la Feria Agroproductiva, con un límite de 2 vouchers por familia.

Temas
Seguí leyendo

Con una misa cargada de emoción despidieron a las monjas del Colegio La Inmaculada, que se van de San Juan tras 139 años

"Solo en Jáchal te olvidás la bici...": el video que llena de orgullo al departamento del Norte sanjuanino

Atención viajeros: el Paso Cristo Redentor reduce su horario por las fiestas, ¿qué pasa con Agua Negra?

Los consejos de Naturgy para que la boleta de la luz de los sanjuaninos llegue menos cara

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Por dentro y por primera vez, el resort que combina lujo y privacidad en Guanaqueros y por qué es el lugar perfecto para familias y egresados

Elegir qué estudiar: la UNSJ abre las inscripciones a los talleres gratuitos para que alumnos hallen su vocación

Villancicos en el Centro Cívico para esperar la Navidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con una misa cargada de emocion despidieron a las monjas del colegio la inmaculada, que se van de san juan tras 139 anos
Cambio histórico

Con una misa cargada de emoción despidieron a las monjas del Colegio La Inmaculada, que se van de San Juan tras 139 años

Por Florencia García

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

El Paseito Emprendedor y Amatista Feria se unen para llevar adelante la Feria Grinch, en San Juan.
Para aprovechar

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Utilizar ventiladores en lugar del aire acondicionado es un buen recurso para gastar menos electricidad, recordó Naturgy.
Tips útiles

Los consejos de Naturgy para que la boleta de la luz de los sanjuaninos llegue menos cara

Te Puede Interesar

Ante la aparición de la nueva variante de la gripe A que preocupa al mundo, piden a los sanjuaninos vacunarse.
Alarma mundial

Nueva súper gripe H3N2: sus características y las medidas de prevención que piden desde Salud a sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan
La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Captura de imagen del momento en el que el árbitro Coria era perseguido por los jugadores de Almendro, en el encuentro de la Liga Universitaria.
Sanción en estudio

Violencia en un partido por la promoción en la Liga Universitaria: jugadores agredieron al árbitro

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Impactante vuelco en Rawson: un auto terminó dado vuelta y de milagro no hubo heridos
Gran susto

Impactante vuelco en Rawson: un auto terminó dado vuelta y de milagro no hubo heridos