Plantines a cambio de botellas en desuso, la propuesta del programa Cambio Verde para despedir el año

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Integración y Desarrollo Regional, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de Cambio Verde con actividades que combinarán concientización ambiental y propuestas culturales. La cita será el próximo sábado 20, de 9 a 13 horas, en la Feria Agroproductiva, ubicada en el Paseo Las Palmeras.
Durante la actividad, acompañará la Dirección de Ecología Urbana de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del área del Parque de la Biodiversidad, con juegos educativos y entrega de plantines en el marco del ecocanje. Además, se dispondrá de un espacio creativo donde los vecinos podrán escribir cartas y buenos deseos por el cierre del año, que luego serán exhibidos en el stand.
También participará la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, con una suelta de libros, ofreciendo a los sanjuaninos la posibilidad de llevarse cuentos, novelas o poesías para fomentar la lectura y el acceso a la cultura.
La jornada contará, además, con la presencia de representantes del movimiento Embajadores Verdes, quienes brindarán información y acciones de concientización sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.
Desde la Dirección recordaron que los sanjuaninos podrán canjear a partir de 20 materiales reciclables o más por una bolsa de compost, una bolsa reciclable de cambio verde o un voucher de compra en la Feria Agroproductiva, con un límite de 2 vouchers por familia.