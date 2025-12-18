viernes 19 de diciembre 2025

Tiempo en Chile

Por dentro y por primera vez, el resort que combina lujo y privacidad en Guanaqueros y por qué es el lugar perfecto para familias y egresados

El Rosa Agustina es un hotel en el que el sanjuanino puede armar un plan diferente para cada día. Entretenimiento, spa, piletas para todos los gustos, comidas de calidad gourmet, pero generosa y hasta un pool; estos son algunos del sinfín de servicios que ofrece este lugar único e icónico de la región de Coquimbo. Enviados especiales Natalia Caballero, Florencia García y Gabriel Iturrieta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el medio de un paisaje privilegiado, con un microclima especial y alejado del ruido, se alza el hotel Rosa Agustina, un resort único en Chile que está ubicado a 50 kilómetros de La Serena, en Guanaqueros. Además de habitaciones con vistas increíbles y balcón propio; el resort ofrece planes distintos para toda la familia, con actividades náuticas gratuitas y la posibilidad de encontrar un rincón privado y alejado del movimiento intenso. Para los sanjuaninos que quieren aprovechar el Paso de Agua Negra pero que buscan más tranquilidad e intimidad, el Rosa Agustina es el resguardo ideal. También es una buena opción para viajes de egresados, con planes especiales para que los adolescentes combinen playa y actividades de todo tipo. Conocé con nosotros este resort único en Guanequeros, donde todos los sueños parecen hacerse realidad por un instante.

image

Un enorme recibidor de colores cálidos, pasillos en los que se escucha el canto de los pájaros y muebles estilo Bali sorprenden a todo aquel que ingrese al Rosa Agustina, un hotel all inclusive que ofrece todas las comodidades en la tranquila zona de Guanaqueros. El personal se encarga de que te sientas como en casa y le encuentra una solución a cada problema.

image

Son varios los tipos de habitaciones disponibles: matrimoniales con balcón privado; para familias de cuatro personas, con intimidad para los niños y la pareja y televisores aparte; habitaciones conectadas que permiten a grupos familiares de hasta ocho personas hospedarse juntos y, por último, habitaciones para personas con movilidad reducida. Hay incluso piezas con jacuzzi en el balcón. Los costos varían según la vista, como sucede en todos los all inclusive. Las habitaciones son espaciosas y cuentan con una heladera pequeña y capsulas de café para los visitantes.

Son tres las piletas gigantes que tiene el resort en su increíble patio, rodeado de naturaleza, flores y una variedad de verdes que te conecta con la naturaleza. Una de las piscinas tiene olas, para la diversión de los más aventureros; la otra es gigante, idea para desconectar y una climatizada, para no perder la oportunidad de disfrutar del agua en días frescos. Solo hay que caminar unos metros más para encontrarse con la mansa playa, rodeada de camastros para descansar y pasar un día relajante mirando las olas y tomando mate. Los más osados y aventureros, pueden prenderse a las actividades náuticas gratuitas, como el clásico banano para 25 personas. No falta la música y las terrazas de todo tipo para tomar algo tranqui, frente al mar en donde hasta se practica yoga al amanecer.

image
image
image
image

Si no sos tan playero, la sala de entretenimientos puede ser tu lugar en el mundo. En el resort hay un playroom con videojuegos de todo tipo, incluso esos clásicos que jugaste de niño y no los volviste a ver. También hay sala de pool y bowling. Este espacio está abierto hasta la tarde-noche y posibilita hasta armar planes familiares para después de una jornada de mar.

image

El comedor se destaca por su enorme tamaño y por la variedad gastronómica. Hay comida gourmet, platos típicos chilenos, frutas de todo tipo, alimentos saludables, tentadores postres y estaciones con pasta, con tacos mexicanos, con carnes y hasta con opciones vegetarianas y sin gluten. A diferencia de otros resorts, el Rosa Agustina incluye en los packs las cuatro comidas y todas las bebidas que se consuman.

image

Si te querés relajar, el spa es el sitio adecuado para vos. Baños romanos, saunas secos y húmedos, masajes y hasta vinoterapia; en un ambiente con un estilismo propio, que invita al relax. Las salas de masajes son privadas y tienen colores distintos, a gusto del cliente: la roja, la azul, la de metales y la naranja (asociada al wellness). El Rosa Agustina tiene estética, con peluquería y manicura. Con turno previo, los clientes pueden hacerse intervenciones de botox y tratamientos de última generación para mejorar el cuerpo y la cara.

image
image

El bar es un espacio de delicado lujo. Se ofrecen tragos de todo tipo en una especie de isla 360°. Bebidas de primer nivel: pisco en todas sus versiones para los paladares que optan por lo regional, whisky importado para los más exigentes y Ramazzotti para los que se inclinan por lo moderno.

Además de familias, el resort tiene promociones especiales para egresados. En Argentina al tradicional Bariloche, se suma esta propuesta a solo siete horas y media de San Juan. Para grupos de adolescentes ofrece actividades todo el día, playa y full seguridad para que la experiencia sea inolvidable.

image

Si querés llevar un recuerdo o te querés dar un gustito, hay un par de locales en los alrededores del bar que le permiten al visitante comprar hasta un traje de baño si es que lo olvidó. Pero los viajeros que busquen comprar en la mega oferta de La Serena, en el Rosa Agustina te consiguen todo para los traslados a los malls sin necesidad de preocuparse por el estacionamiento.

Un lugar que permite combinar la comodidad, el entretenimiento, la mejor gastronomía, las playas y el microclima de Guanaqueros en la más absoluta privacidad. Esto es lo que ofrece el Rosa Agustina, un resort único que convertirá a tus vacaciones en un recuerdo imborrable.

Embed - Rosa Agustina: El único Resort all inclusive de Chile, a 15min de La Serena

