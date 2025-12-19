Vuelco fatal en la Ruta 40: murió un camionero sanjuanino que transportaba ladrillos

Un trágico accidente de tránsito se registró durante la noche del jueves sobre la Ruta Nacional 40 cuando un camión que transportaba ladrillos volcó y provocó la muerte de su conductor. El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 , a la altura del kilómetro 3327, en la localidad de Lavalle, en Mendoza.

El vehículo involucrado fue un Chevrolet C60 , que circulaba de sur a norte . Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado, que terminó saliendo de la calzada y volcando hacia el sector este , quedando dentro de un zanjón ubicado a la vera de la ruta.

A raíz del impacto, Fabián Brizuela Morán, oriundo del departamento Sarmiento, quien manejaba el camión, falleció en el lugar. En tanto, el acompañante, Pedro Díaz, logró salir sin lesiones de gravedad y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a las primeras informaciones recabadas, el vuelco podría haber estado vinculado a un desperfecto mecánico en el sistema de dirección, aunque las pericias continuarán para establecer con certeza las causas que derivaron en el siniestro fatal.