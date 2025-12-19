Robaron una costosa bici del equipo SEP mientras los pedaleros dormían: el ladrón intentó tapar la cámara con un calzoncillo

Un insólito hecho de inseguridad sacudió al ciclismo sanjuanino en plena temporada de ruta. Mientras los pedaleros dormían, un delincuente ingresó de madrugada a la casa donde se aloja el equipo del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), ubicada en calle San Luis al 130, en pleno centro capitalino, y robó una bicicleta de alta gama. El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana y quedó registrado por una cámara de seguridad, aunque el ladrón intentó taparla utilizando un calzoncillo para evitar ser identificado.

Con el rostro cubierto y aprovechando el descanso de quienes estaban en la vivienda, el sujeto se metió al domicilio y se llevó la bicicleta que se encontraba en el patio del fondo. “Se metieron a la casa cuando estábamos durmiendo y se la robaron del patio”, relataron desde el entorno del equipo, aún sorprendidos por lo ocurrido.

La bicicleta robada es una Bianchi Oltre XR3, de ruta, color celeste, talle 50, equipada con ruedas Roval Alpinist, transmisión Shimano 105 de 11 velocidades y potenciómetro de biela, un rodado de alto valor económico y clave para el rendimiento deportivo. En la vivienda residen ciclistas foráneos que visten la camiseta del SEP y que se encuentran disputando la temporada sanjuanina, por lo que la pérdida representa no solo un perjuicio material sino también deportivo.

Tras el hecho, se inició la búsqueda del rodado y se pidió colaboración para aportar cualquier dato que permita recuperarlo. Ante cualquier información, se solicita comunicarse al 2645094953.