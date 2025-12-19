viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Robaron una costosa bici del equipo SEP mientras los pedaleros dormían: el ladrón intentó tapar la cámara con un calzoncillo

El hecho ocurrió de madrugada, en una vivienda del centro capitalino donde se alojan ciclistas foráneos del Sindicato de Empleados Públicos. El delincuente quedó grabado por una de las cámaras que hay en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (2)

Un insólito hecho de inseguridad sacudió al ciclismo sanjuanino en plena temporada de ruta. Mientras los pedaleros dormían, un delincuente ingresó de madrugada a la casa donde se aloja el equipo del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), ubicada en calle San Luis al 130, en pleno centro capitalino, y robó una bicicleta de alta gama. El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana y quedó registrado por una cámara de seguridad, aunque el ladrón intentó taparla utilizando un calzoncillo para evitar ser identificado.

Lee además
millonario robo a una mujer en rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
detuvieron a cinco hombres en medio de una venganza por un robo en santa lucia
Golpiza

Detuvieron a cinco hombres en medio de una venganza por un robo en Santa Lucía

Con el rostro cubierto y aprovechando el descanso de quienes estaban en la vivienda, el sujeto se metió al domicilio y se llevó la bicicleta que se encontraba en el patio del fondo. “Se metieron a la casa cuando estábamos durmiendo y se la robaron del patio”, relataron desde el entorno del equipo, aún sorprendidos por lo ocurrido.

La bicicleta robada es una Bianchi Oltre XR3, de ruta, color celeste, talle 50, equipada con ruedas Roval Alpinist, transmisión Shimano 105 de 11 velocidades y potenciómetro de biela, un rodado de alto valor económico y clave para el rendimiento deportivo. En la vivienda residen ciclistas foráneos que visten la camiseta del SEP y que se encuentran disputando la temporada sanjuanina, por lo que la pérdida representa no solo un perjuicio material sino también deportivo.

Tras el hecho, se inició la búsqueda del rodado y se pidió colaboración para aportar cualquier dato que permita recuperarlo. Ante cualquier información, se solicita comunicarse al 2645094953.

Temas
Seguí leyendo

Se disfrazaron de policías y asaltaron a un matrimonio en el Médano de Oro

Fue a pasear a la Fiesta de Santa Lucía y terminó detenido: días atrás había cometido un robo en un domicilio

Buscan donantes de sangre en Buenos Aires para el empresario que quedó cuadripléjico tras un robo en Rawson

Cinco hombres quedaron arrestados tras un violento robo en una panadería de Chimbas

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones

Vuelco fatal en la Ruta 40: murió un camionero sanjuanino que transportaba ladrillos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la inusual declaracion de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

Te Puede Interesar

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones
Judicial

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones

Por Juan Ortiz
Reparto de ATN. Manuel Adorni y Diego Santilli junto a los gobernadores de San Juan y Catamarca.
Plata nacional

Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza
Violencia en el fútbol

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: "Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza"

Guillermo Baigorrí asumió el 19 de noviembre como Fiscal General de la Corte. 
Tarea conjunta

En San Juan arman una comisión entre fiscales y funcionarios para definir una actuación penal "sin discrecionalidad"

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro
De la ruta a Tribunales

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro