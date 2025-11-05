miércoles 5 de noviembre 2025

Ordenanza

Iglesia quitó el Cargo Único de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios

La Municipalidad de Iglesia suspendió el Cargo Único Municipal en las boletas de energía eléctrica, aunque la medida solo beneficia a usuarios con consumos menores a 1.400 kilowatts bimestrales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Municipalidad de Iglesia oficializó la suspensión del Cargo Único Municipal (CUM) en las boletas de energía eléctrica, aunque la medida alcanza únicamente a algunos usuarios. El objetivo es aliviar la carga económica de los sectores residenciales, comerciales y del alumbrado público más afectados por los aumentos. La decisión fue aprobada por ordenanza y ya se encuentra publicada en el Boletín Oficial.

Según lo establecido, quedarán exentos del pago del CUM los usuarios que registren consumos de hasta 1.400 kilowatts bimestrales, dentro de las categorías T1 Pequeñas Demandas, T1-AP Alumbrado Público, T1-R Uso Residencial y T1-G Uso General. La norma aclara que otras categorías no están incluidas en esta exención.

La suspensión también alcanza al consumo energético de la propia Municipalidad, tanto en edificios públicos como en el servicio de alumbrado. Para compensar los ingresos que dejarán de percibirse, el Concejo Deliberante autorizó al Ejecutivo a utilizar fondos provenientes de rentas de la propiedad e inversiones inmobiliarias, financieras o cambiarias.

Cabe recordar que en las últimas semanas vecinos iglesianos reclamaron por las abultadas boletas de luz, que en algunos casos superaban el millón de pesos. Ante esa situación, el intendente Enrique Espejo había anunciado la quita del CUM, una promesa que se cumplió parcialmente, ya que la exención solo beneficia a ciertos usuarios.

Temas
