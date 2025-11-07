sábado 8 de noviembre 2025

Paritarias

El Gobierno presentó su primera oferta salarial a los docentes, pero los gremios la rechazaron

Propusieron un aumento del 1,5% para noviembre y otro igual en diciembre. La negociación seguirá la próxima semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
paritaria-docente-san-juanjpg.webp

Tras más de seis horas de discusión, la mesa paritaria docente volvió a reunirse este jueves en el Ministerio de Educación, aunque sin resultados concretos. El Gobierno provincial ofreció un incremento del 1,5% en noviembre y otro 1,5% en diciembre sobre el valor índice, propuesta que fue rechazada por los sindicatos UDAP, UDA y AMET, quienes consideraron insuficiente la mejora.

De la reunión participaron la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, acompañados por equipos técnicos del Ejecutivo. Por parte de los gremios, asistieron Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Adrián Ruiz (AMET).

Según planteó Gutiérrez, el ofrecimiento se enmarca en una política de actualización que —aseguró— ha mantenido los salarios docentes “por encima de la inflación” desde el inicio de la gestión. Sin embargo, las conducciones sindicales insistieron en que la pérdida del poder adquisitivo es evidente y que el incremento propuesto “no alcanza para recomponer los ingresos”.

Los gremios llevaron además un pliego de reclamos que incluye la actualización por IPC más cuatro puntos adicionales, mejoras en los tramos del E60 y E66, incrementos para los radios 4 a 7, y avances en titularizaciones y concursos de ascenso. También exigieron revisar la situación de los gabinetes técnicos, adecuar las asignaciones familiares y resolver los problemas de la Obra Social Provincia (OSP).

Desde el Ejecutivo señalaron que el análisis del Decreto 1890, que regula el nomenclador docente, continúa en desarrollo mediante reuniones técnicas, y que cualquier modificación dependerá de las disponibilidades financieras y del Presupuesto provincial vigente.

La convocatoria se concretó luego de que UDA solicitara con urgencia la reapertura de la paritaria para evitar liquidaciones “unilaterales”. En esta oportunidad, los gremios insistieron en ampliar el debate a temas pendientes, como la titularización docente comprometida en agosto y aún sin ejecución.

Se trata de la cuarta mesa salarial del año, donde se busca definir la pauta correspondiente al período noviembre 2025 – enero 2026. En el acuerdo anterior, los incrementos habían sido del 6% en agosto, 4% en septiembre y 4% en octubre, más un 30% en el ítem Nueva Conectividad San Juan. Con ese esquema, un maestro de grado con jornada simple percibe un sueldo testigo de $384.105,87 y un neto de $624.094,08.

La negociación pasó a cuarto intermedio hasta el martes 11 de noviembre a las 14, cuando el Gobierno deberá presentar una propuesta mejorada y definir la fecha para concluir la revisión del nomenclador.

