Petovello anunció un relevamiento nacional sobre el personal docente

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y bajo la dirección de la ministra Sandra Pettovello , anunció la puesta en marcha del Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) . Este operativo federal, desarrollado en el marco de la Red Federal de Información Educativa (RedFIE), tiene como objetivo principal recabar información detallada y actualizada sobre el personal docente y no docente en todo el país.

El ReNPE abarca a trabajadores de instituciones educativas de gestión estatal, privada, social y cooperativa, en todas las modalidades y niveles del sistema educativo, con la única excepción del nivel universitario. Se estima que el relevamiento busca obtener datos de 1.2 millones de docentes .

La necesidad de datos sólidos

Las autoridades ministeriales destacaron la urgencia de este relevamiento, ya que "desde 2004 no se contaba con datos consistentes". Aunque se realizó un censo en 2014 (antes llamado "CENPE"), solo se publicaron "resultados preliminares" debido a supuestos "problemas metodológicos," haciendo que los últimos datos confiables fueran los de 2004.

Por ello, se ha subrayado que los resultados del ReNPE serán de utilidad crucial para la implementación de políticas educativas sólidas. Con este lanzamiento, se reafirma el compromiso con una gestión educativa basada en la evidencia y el desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la educación en todo el país.

Detalles del operativo y la información relevada

El operativo fue aprobado de manera unánime por el Consejo Federal de Educación (CFE) mediante la Resolución CFE N°478/24.

Entre los principales aspectos que se relevaron se encuentran:

Inserción institucional y situación laboral.

Formación y trayectorias profesionales.

Datos sociodemográficos.

Además, el formulario consta de nueve secciones que incluyen una visión integral del personal, abarcando desde datos personales y características del hogar, hasta condiciones laborales, estrategias y recursos didáctico-pedagógicos, consumos culturales, y actividades recreativas y de cuidado.

Implementación y plazos

La implementación del ReNPE inició con dos etapas clave:

Carga de Nóminas: Comenzó con la participación de los equipos directivos de las escuelas, quienes tuvieron a cargo la revisión y carga de la nómina completa del personal que trabajó en cada institución.

Comenzó con la participación de los de las escuelas, quienes tuvieron a cargo la revisión y carga de la nómina completa del personal que trabajó en cada institución. Cuestionario Individual: La segunda etapa, que comenzó el 10 de noviembre, habilitó a cada agente (docente y no docente) para completar su propio cuestionario.

La participación del personal es obligatoria, y el cuestionario individual ("cédula censal") puede completarse a través de la aplicación MiArgentina o en el sitio web oficial: argentina.gob.ar/renpe. El formulario puede ser completado en aproximadamente media hora y permite ser retomado si se deja sin finalizar.

El futuro de la información educativa

Uno de los aspectos más innovadores del ReNPE es que la información recopilada se integrará a la Base Nacional Homologada (BNH), la cual será incorporada al módulo de cargos y personal del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE).

Las autoridades esperan que la incorporación de estos datos al SInIDE sea tan efectiva que el censo de 2025 podría ser "el último censo docente" realizado con esta modalidad periódica, ya que el SInIDE permitirá contar con información actualizada en línea. La información recabada, según destacaron, será confidencial.

No obstante, CTERA emitió un comunicado crítico señalando que el instrumento de recolección de datos "no recoge adecuadamente la información necesaria sobre las condiciones de trabajo", argumentando que faltan dimensiones que den cuenta de la precarización, intensificación y sobrecarga laboral, así como la afectación de la salud docente.

Se anticipa que los primeros resultados del relevamiento serán publicados en el primer trimestre de 2026.