¡Atención, docentes! Dieron a conocer el día del pago de Conectividad de octubre en San Juan

Los estatales sanjuaninos tendrán depositados sus salarios con aumento en los cajeros automáticos este mismo jueves 29 de febrero.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan confirmó que el próximo miércoles 12 de noviembre se acreditará el pago del beneficio Conectividad San Juan, correspondiente al mes de octubre de 2025.

Este incentivo mensual está destinado a cubrir parte de los gastos de conexión a internet de los trabajadores de la educación de la provincia. Según informaron desde la cartera económica, el monto estará disponible para su retiro a través de cajeros automáticos desde la fecha mencionada.

Además, recordaron que los cajeros funcionan las 24 horas y que se mantienen habilitadas las extracciones con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y otros comercios adheridos al sistema Visa Extra Cash.

