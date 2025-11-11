martes 11 de noviembre 2025

UFI Delitos Especiales

En Capital, atraparon a un portero robando artículos de limpieza en la escuela donde trabaja

El hombre fue sorprendido cuando intentaba retirarse con bolsas repletas de elementos del establecimiento. Una docente realizó la denuncia y la causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un insólito incidente se registró este lunes en la Escuela Técnica de Formación Laboral Arnobio Sánchez, de Capital. Según informaron fuentes oficiales, un portero del establecimiento, identificado como Francisco Mercado, fue sorprendido robando artículos de limpieza pertenecientes a la institución donde se desempeña laboralmente.

El episodio salió a la luz cuando un policía adicional que presta servicio en la escuela notó movimientos sospechosos y decidió intervenir. Fue entonces cuando descubrió que el portero se preparaba para retirarse del lugar con dos grandes bolsas de consorcio cargadas con distintos elementos.

Dentro de los bultos, los efectivos hallaron 5 trapos de piso, 4 rejillas, 70 bolsas de consorcio, 4 pares de guantes amarillos, 4 gamuzas, 2 esponjas, 200 pares de guantes de látex quirúrgicos, 3 cremas desengrasantes y 4 baldes de distintos colores.

Tras el hallazgo, Mercado fue detenido en el lugar, mientras una docente de la institución radicó la denuncia formal. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que intervino de inmediato.

