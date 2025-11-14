Rescataron 4 particulares aves de la Cordillera que estaban en el gallinero de una casa

Cuatro ejemplares de suri cordillerano fueron rescatados en una casa de Iglesia. Se trata de aves protegidas por ley.

Tras una denuncia y una extensa investigación, personal de la Secretaría de Ambiente, con apoyo de Gendarmería Nacional, recuperó las cuatro aves autóctonas que se encontraban en cautiverio en una vivienda de Iglesia.

image

En el marco de las tareas de control y protección de la fauna silvestre que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se concretó un importante operativo en el distrito Angualasto, departamento Iglesia, donde se logró el rescate de cuatro ejemplares de suri cordillerano, especie protegida y autóctona de la región.

El procedimiento se originó por una denuncia recibida semanas atrás, que advertía sobre la posible tenencia ilegal de estas aves en una vivienda particular. Ante esta situación, personal del área Fauna Norte de la Dirección de Conservación activó el protocolo de investigación, realizando diversas tareas de recopilación de pruebas que permitieron confirmar la presencia de los animales en el lugar.

image

Con las evidencias reunidas, se solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Paz de Iglesia, que fue finalmente autorizada. El operativo se llevó a cabo con la colaboración de Gendarmería Nacional, Escuadrón 25 Jáchal – Sección Las Flores, y con la presencia de testigos y un familiar del propietario del domicilio.

Durante la inspección se hallaron cuatro suris dentro de un gallinero de tela olímpica, además de elementos utilizados para la caza, como boleadoras de plomo, madera y cuero, sogas y una trampa de zorro con mandíbula lisa. Todos los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la justicia.

Los ejemplares fueron trasladados a una veterinaria donde serán examinados para evaluar su estado de salud y determinar su posterior reinserción en el hábitat natural.

Para dar aviso por este tipo de caso, la comunidad puede comunicarse al 4305057 o al WhatsApp 2644305057, o acercarse a cualquier Centro Operativo ubicado en las distintas áreas protegidas de la provincia.