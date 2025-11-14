viernes 14 de noviembre 2025

El Hospital Rawson cuenta con nuevo ecógrafo pediátrico

La llegada de un nuevo ecógrafo de última generación destinada al servicio de Diagnóstico por imágenes, área pediátricas, del Hospital Dr. Guillermo Rawson permitirá mejorar y ampliar la cantidad y calidad de estudios a nuestros pacientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ecógrafo Philips Epiq Line de última generación cuenta con software actualizado que permite llegar a un mejor diagnóstico con mayor precisión. Cuenta con herramientas Doppler color para hacer estudios vasculares para hígado, riñón, estudio vascular periférico, además de otros estudios y diagnósticos, como malformaciones vasculares. También cuenta con herramientas de elastografía para evaluar la rigidez de ciertos tejidos, gracias a las cuales se pueden diagnosticar hepatitis crónicas y tiroiditis autoinmunes, entre otros.

Con este equipo se pueden realizar estudios de manera más precisa y veloz, ampliando así la cantidad de diagnósticos, posibilitando mejores opciones de salud para los pacientes pediátricos.

Características técnicas:

El moderno ecógrafo multipropósito institucional doppler color “Philips Epiq Line” cuenta con tres trasductores (lineales, convexos y microconvexos), software para elastografía de mamas, hígado y software Dicom – UPS online.

Con la incorporación de esta tecnología, gracias al respaldo del ministerio de Salud y del Gobierno de la provincia, los pacientes pediátricos podrán ser atendidos con equipamiento de primerísimo nivel en una sala especialmente acondicionada con una hermosa decoración con animales autóctonos en un ambiente amigable exclusivo para ellos.

