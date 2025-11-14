viernes 14 de noviembre 2025

¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y "anda por todos lados"

En pocos días, una desopilante grabación casera salió desde Caucete, se viralizó en videos de TikTok y WhatsApp, y terminó escuchándose en canchas, grupos de amigos y hasta en casas donde juran que “esa no es la voz de la doña”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El fenómeno de los audios virales tiene su propia mística en San Juan, pero cada tanto aparece uno que rompe cualquier estadística. Y esta vez fue una vecina caucetera -sin saberlo, sin quererlo y claramente sin imaginarlo- la protagonista de un mensaje que explotó en redes durante los últimos días. Su voz, cargada de enojo, palabras cortadas y reproches familiares, quedó inmortalizada en un audio que ya acumula miles de “me gusta” y decenas de comentarios, del tipo: “¡Típico sanjuanino!”

En la grabación, la mujer intenta explicar que la conversación que había tenido “de la doctora” terminó filtrada por algún pariente poco confiable. Lo cuenta con resignación y bronca: “Anda mi voz por todas partes, por todas partes… Ese coso viral que anda… Se lo han mandado de la cancha, donde dicen ‘Mami, eso no sos vos’. Y se lo han mandado de Caucete a Don Héctor, al padre del muchacho que me ha pintado…”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1989424488879198370&partner=&hide_thread=false

El relato sigue entre insultos, ironías y la mezcla de desconcierto y fastidio que cualquier sanjuanino reconoce de inmediato. La protagonista asegura que hasta le negaron que fuera su propia voz. “Doña Elvira, ¿eso no es su voz?”, le dijeron. Pero a esta altura, ya no importa: medio San Juan la escuchó.

En redes, los usuarios no tardaron en convertir el audio en material para memes, reels y videos cortos. Lo acompañaron con escenarios, doblajes y recreaciones que potenciaron aún más el fenómeno, típico de los contenidos que se vuelven virales por su espontaneidad y su sabor local.

