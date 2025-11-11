martes 11 de noviembre 2025

"Vamos a hacer historia": el motivador mensaje de Borgogno a días de la final con Aldosivi

Con imágenes del plantel, los hinchas y la Difunta Correa, el arquero verdinegro publicó un mensaje de cara al decisivo partido en Mar del Plata. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Referente dentro y fuera de la cancha. Matías Borgogno no se guardó nada y se volcó a sus redes sociales para escribir un motivador mensaje a días de la final con Aldosivi en Mar del Plata, donde San Martín se jugará la permanencia en Primera División.

El arquero, sin dudas el punto más alto del equipo en la máxima categoría, le dedicó unas palabras al Pueblo Viejo en general: "Nos jugamos todo, pero estoy convencido de que estamos listos. Trabajamos duro, crecimos como equipo y demostramos que somos capaces de superar obstáculos. Quiero pedirle a cada uno de ustedes, a mis compañeros y a los hinchas, que crean en este grupo", expresó de antemano.

"Vamos con la frente alta y con el orgullo de representarlos. No es solo un partido, es un objetivo, es un sueño, es un club y es una provincia. ¡Vamos a hacer historia!", agregó el arquero.

