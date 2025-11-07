viernes 7 de noviembre 2025

Las 7 claves de un experto para cuidar el intestino y mejorar la salud digestiva

Un gastroenterólogo explicó cuáles son los hábitos diarios que impactan directamente en el bienestar digestivo y metabólico. Los consejos para una rutina más consciente y saludable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Tomar café sin azúcar, desayunar sin el celular y elegir una tabla de madera pueden parecer detalles menores, pero según el gastroenterólogo Saurabh Sethi, graduado en la Universidad de Harvard, son decisiones que influyen directamente en la salud intestinal, el metabolismo y hasta en el estado de ánimo. En diálogo con Daily Mail, el especialista detalló siete claves fundamentales para proteger y mejorar la salud digestiva.

1. No saltarse el desayuno y elegir alimentos adecuados

El primer consejo de Sethi apunta al desayuno: “Tu rutina matutina marca el tono de tu intestino durante todo el día”, explicó. Saltarse esta comida puede provocar mayor estrés, acumulación de ácido y lentitud en el tránsito intestinal. Además, advirtió sobre los cereales azucarados y los jugos artificiales, que promueven inflamación y alteran la microbiota.

2. Comer en calma y sin pantallas

Comer apurado o mirando el celular puede parecer inofensivo, pero el experto advierte que hacerlo “en modo de estrés” reduce la liberación de enzimas digestivas y genera hinchazón. Comer sin distracciones permite que el cuerpo procese mejor los alimentos y mejore la absorción de nutrientes.

3. Hidratarse antes de desayunar

Un vaso de agua al levantarse ayuda a “poner en marcha” el intestino, según Sethi. Mantener una buena hidratación a lo largo del día favorece el tránsito intestinal y previene la deshidratación.

4. Elegir bien el café y evitar el azúcar añadido

“El café es maravilloso para el cerebro, el intestino y el hígado”, asegura el especialista, pero recomienda consumirlo sin azúcar ni endulzantes artificiales. También sugiere optar por café orgánico o en grano, debido al uso de pesticidas en los cultivos convencionales. Para quienes sufren reflujo, aconseja elegir tostados oscuros y con menos cafeína.

5. Revisar los utensilios y productos del hogar

Sethi advierte que algunos materiales de cocina pueden liberar partículas tóxicas. Por ejemplo, las tablas de plástico pueden desprender microplásticos al ser cortadas con cuchillos. Recomienda reemplazarlas por opciones de madera, bambú o vidrio. También desaconseja las sartenes antiadherentes rayadas -que pueden contener PFOA- y las velas aromáticas con ftalatos o parafina, sugiriendo alternativas naturales de cera de abeja, coco o soja.

6. Moderar las bebidas light o dietéticas

Aunque se presenten como más “saludables”, las gaseosas sin azúcar pueden tener efectos negativos. Según el médico, “dos o más bebidas dietéticas al día aumentan el riesgo de infarto y ACV”, además de alterar la flora intestinal y estimular el apetito.

7. Crear una rutina matinal para el bienestar digestivo

Por último, el experto recomienda mantener hábitos diarios como beber agua antes del café, exponerse a la luz solar en la primera hora del día, practicar respiración abdominal y consumir alimentos ricos en prebióticos -como avena o banana verde-. Incluso sugiere observar diariamente las heces según la Bristol Stool Chart, y realizar una breve caminata después del desayuno para favorecer la digestión.

