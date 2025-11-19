miércoles 19 de noviembre 2025

Atenti

¿Grasa abdominal?: los 9 factores que explican por qué no se puede bajar la panza

Ciertos puntos y hábitos cotidianos pueden sabotear la pérdida de centímetros en la cintura, incluso cuando se entrena y se come bien. Esto es lo que dicen los especialistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Dormir poco, vivir estresado, sumar sal “de más” o comer poca fibra pueden ser, sin que lo sepas, los culpables de que esos centímetros de cintura no cedan. Lejos de las fórmulas mágicas y los gurúes del fitness, la evidencia científica más reciente volvió a poner el foco en aquello que muchas veces queda fuera del radar: los hábitos cotidianos.

La grasa abdominal, más allá de lo estético, está asociada a un mayor riesgo metabólico, complicaciones cardiovasculares y alteraciones hormonales. Por eso, investigadores de universidades de Estados Unidos, Europa y Australia analizaron qué aspectos del estilo de vida frenan la pérdida de grasa, incluso en personas que entrenan y cuidan lo que comen.

nueve factores clave que explican por qué esa panza persiste y qué cambios pueden marcar la diferencia.

1. Falta de magnesio

Estudios de Harvard (2024) mostraron que niveles bajos de este mineral se asocian con insulina elevada y más grasa abdominal. Las verduras de hoja, semillas, nueces y legumbres ayudan a cubrir los requerimientos, y los suplementos deben ser indicados por profesionales.

2. Entrenamientos poco efectivos

La Universidad de Copenhague comprobó que rutinas de HIIT y fuerza reducen hasta un 20% la grasa abdominal en 12 semanas, mucho más que el cardio tradicional. La combinación fuerza + alta intensidad es hoy la apuesta más eficiente.

3. Dormir mal o poco

Dormir menos de seis horas aumenta un 30% el riesgo de acumular grasa en la zona central, según la Universidad de Pensilvania. Mantener horarios regulares y evitar comidas abundantes por la noche favorece el descanso y la composición corporal.

4. Refrescos y bebidas azucaradas (incluidas las light)

Investigadores de la Universidad de California (San Francisco) hallaron que tanto las bebidas azucaradas como las dietéticas se vinculan con mayor grasa abdominal. La OMS recomienda priorizar agua e infusiones sin azúcar.

5. Exceso de sal

El sodio favorece la retención de líquidos y la hinchazón. Un estudio de la Universidad de Toronto (2023) relacionó el alto consumo de sal y ultraprocesados con una cintura más amplia. Reducir la sal agregada y leer etiquetas es clave.

6. Alcohol habitual

La Universidad de Barcelona confirmó en 2024 la relación directa entre consumo de alcohol —especialmente cerveza— y aumento progresivo de grasa abdominal. Moderar la ingesta es una medida respaldada por la evidencia.

7. Core débil y mala postura

Un abdomen poco tonificado puede sobresalir aunque la cantidad de grasa no sea excesiva. La Universidad de Sídney mostró que fortalecer músculos profundos como el transverso mejora notablemente la firmeza abdominal. Planchas, Pilates y ejercicios funcionales son los recomendados.

8. Estrés crónico

El estrés eleva el cortisol, hormona asociada a la grasa central. Estudios de Stanford (2024) demostraron que meditación, yoga y manejo del estrés reducen tanto el cortisol como la grasa abdominal en tres meses. También ayuda limitar la cafeína.

9. Poca fibra

Consumir entre 25 y 30 g de fibra soluble diaria se asocia con menor grasa abdominal, según la Universidad de Wageningen (2024). Frutas, verduras y cereales integrales deben estar presentes en cada comida.

