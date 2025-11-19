miércoles 19 de noviembre 2025

Los cuatro trucos para poder dormir cuando hace mucho calor

Cuando la noche se vuelve un horno, el sueño se vuelve esquivo: por qué el calor afecta tanto el descanso y qué estrategias realmente sirven para dormir mejor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las noches de verano pueden convertirse en una verdadera tortura para quienes intentan dormir con normalidad. La combinación de calor y humedad complica la conciliación del sueño y hace que despertarse al día siguiente sea un esfuerzo extra. No importa si alguien suele dormir bien o si padece insomnio crónico: cuando la temperatura sube, la calidad del descanso cae.

Por qué cuesta tanto dormir con calor

El cuerpo necesita bajar su temperatura central para iniciar el sueño. Para lograrlo, envía calor hacia la superficie de la piel y lo libera al ambiente. Pero cuando la habitación está demasiado cálida, ese mecanismo se frena: el sueño tarda más en llegar y se reduce el tiempo en las fases más profundas. Subir de 25 °C a 30 °C puede disminuir la eficiencia del sueño entre un 5% y un 10%.

La psicóloga especializada en descanso Theresa Schnorbach lo explica con claridad: "Dormir bien en verano o en ambientes calurosos no depende solo del aire acondicionado, sino de entender cómo funciona el cuerpo al regular el calor, y cómo el entorno del descanso lo potencia o lo frena".

Consejos para dormir mejor cuando hace calor

1. Preparar la habitación antes del anochecer

Ventilar temprano ayuda, pero después conviene cerrar ventanas y cortinas para evitar que el sol recaliente el ambiente. Los ventiladores y el aire acondicionado sirven, aunque generar corrientes cruzadas y apagar aparatos que emiten calor suele ser más eficiente y económico.

2. Elegir ropa de cama liviana

Sábanas y pijamas de algodón, lino o bambú permiten que el aire circule mejor y evacúan la humedad. Los tejidos sintéticos, en cambio, retienen calor y aumentan la sensación de agobio. También es clave un colchón que no acumule temperatura y fundas transpirables.

3. Cenas livianas y bebidas no demasiado calientes

Las comidas pesadas elevan la temperatura interna, justo lo que hay que evitar antes de acostarse. Optar por platos suaves y evitar infusiones muy calientes facilita el descenso térmico nocturno.

4. Un baño templado antes de dormir

Un baño templado o ligeramente fresco entre 60 y 90 minutos antes de ir a la cama ayuda al cuerpo a iniciar el proceso natural que induce la somnolencia. Es uno de los trucos más simples y efectivos para mejorar el sueño en noches calurosas.

