Los cuatro trucos para poder dormir cuando hace mucho calor

Las noches de verano pueden convertirse en una verdadera tortura para quienes intentan dormir con normalidad. La combinación de calor y humedad complica la conciliación del sueño y hace que despertarse al día siguiente sea un esfuerzo extra. No importa si alguien suele dormir bien o si padece insomnio crónico: cuando la temperatura sube, la calidad del descanso cae.

El cuerpo necesita bajar su temperatura central para iniciar el sueño. Para lograrlo, envía calor hacia la superficie de la piel y lo libera al ambiente. Pero cuando la habitación está demasiado cálida, ese mecanismo se frena: el sueño tarda más en llegar y se reduce el tiempo en las fases más profundas. Subir de 25 °C a 30 °C puede disminuir la eficiencia del sueño entre un 5% y un 10%.

La psicóloga especializada en descanso Theresa Schnorbach lo explica con claridad: "Dormir bien en verano o en ambientes calurosos no depende solo del aire acondicionado, sino de entender cómo funciona el cuerpo al regular el calor, y cómo el entorno del descanso lo potencia o lo frena".

Consejos para dormir mejor cuando hace calor

1. Preparar la habitación antes del anochecer

Ventilar temprano ayuda, pero después conviene cerrar ventanas y cortinas para evitar que el sol recaliente el ambiente. Los ventiladores y el aire acondicionado sirven, aunque generar corrientes cruzadas y apagar aparatos que emiten calor suele ser más eficiente y económico.

2. Elegir ropa de cama liviana

Sábanas y pijamas de algodón, lino o bambú permiten que el aire circule mejor y evacúan la humedad. Los tejidos sintéticos, en cambio, retienen calor y aumentan la sensación de agobio. También es clave un colchón que no acumule temperatura y fundas transpirables.

3. Cenas livianas y bebidas no demasiado calientes

Las comidas pesadas elevan la temperatura interna, justo lo que hay que evitar antes de acostarse. Optar por platos suaves y evitar infusiones muy calientes facilita el descenso térmico nocturno.

4. Un baño templado antes de dormir

Un baño templado o ligeramente fresco entre 60 y 90 minutos antes de ir a la cama ayuda al cuerpo a iniciar el proceso natural que induce la somnolencia. Es uno de los trucos más simples y efectivos para mejorar el sueño en noches calurosas.