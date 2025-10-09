jueves 9 de octubre 2025

Tips

Mezclá estos dos ingredientes y lucí un pelo de seda sin ir a la peluquería

Si buscás un cabello suave, brillante y saludable sin gastar en tratamientos caros, la combinación de éstos dos ingredientes pueden convertirse en tu mejor aliado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cada vez más personas eligen tratamientos naturales para cuidar su cabello, y uno de los más efectivos y fáciles de preparar es la combinación de aceite de oliva con romero. Este remedio casero hidrata, fortalece y estimula el crecimiento del pelo gracias a las propiedades únicas de ambos ingredientes.

¿Por qué el aceite de oliva y el romero son buenos para el cabello?

El aceite de oliva es rico en ácidos grasos y vitamina E, lo que nutre profundamente la fibra capilar y combate la resequedad.

El romero, por su parte, activa la circulación del cuero cabelludo, estimula el crecimiento y ayuda a prevenir la caída del cabello. Juntos forman una mezcla poderosa que repara, hidrata y protege.

Mezclá estos dos ingredientes y lucí un pelo de seda sin ir a la peluquería

Cómo preparar aceite de oliva con romero para el cabello

Preparar este tratamiento es muy sencillo. Solo necesitás dos ingredientes y un poco de paciencia para que el aceite absorba las propiedades del romero.

Ingredientes:

  • Ramitas u hojas de romero (frescas o secas)

  • Aceite de oliva virgen extra

Paso a paso:

  • Lava y seca el romero. Asegurate de eliminar la humedad para evitar que el aceite se oxide.

  • Colocá el romero en un frasco de vidrio. Podés usar las ramas enteras o solo las hojas.

  • Cubrí completamente con aceite de oliva.

  • Dejá macerar durante 30 días en un lugar fresco y oscuro. Agitá el frasco cada pocos días para potenciar la mezcla.

  • Filtrá el aceite con un colador fino y guardalo en un envase limpio.

‍ Cómo aplicar el aceite de oliva con romero en el pelo

  • Colocá una pequeña cantidad de aceite sobre el cuero cabelludo y el largo del cabello.

  • Masajeá suavemente con las yemas de los dedos durante varios minutos.

  • Dejá actuar entre 1 y 2 horas y luego lavá tu cabello con tu shampoo habitual.

  • Podés repetir este tratamiento una o dos veces por semana.

Beneficios del aceite de oliva con romero para el cabello

Estimula el crecimiento: activa los folículos y mejora la circulación.

Fortalece desde la raíz: previene la caída y el quiebre del cabello.

Hidrata y repara: combate la resequedad y las puntas abiertas.

Reduce el frizz y la caspa: limpia el cuero cabelludo y sella la cutícula capilar.

Previene las canas prematuras: el romero ayuda a conservar el color natural del cabello por más tiempo.

Un tratamiento casero, natural y económico

El aceite de oliva con romero es una alternativa sencilla y efectiva para revitalizar tu cabello sin químicos. Con constancia, vas a notar un pelo más fuerte, brillante y saludable.

