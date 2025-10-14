martes 14 de octubre 2025

Tips

Poné la cáscara de una papa para trapear y dejá los pisos relucientes

Aprendé cómo aprovechar el agua de papa y sus cáscaras para limpiar superficies y cristales, dejando un acabado brillante y libre de grasa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los beneficios del agua de papa para limpiar el piso&nbsp;

El agua de papa es uno de esos trucos de limpieza caseros que han vuelto a ganar popularidad por su eficacia y sencillez. Gracias al almidón natural que contiene este tubérculo, se convierte en un excelente aliado para eliminar la grasa y devolver el brillo a distintas superficies del hogar.

Agua de flor de jamaica
Por qué el agua de papa ayuda a limpiar pisos

El almidón de la papa tiene la capacidad de disolver restos grasos y suciedad adherida en pisos, paredes o muebles, dejando un acabado limpio sin necesidad de productos químicos agresivos. Por eso, muchas personas la usan como una alternativa ecológica y económica en las tareas domésticas.

Además, el agua resultante de hervir papas o incluso la cáscara puede aprovecharse para limpiar vidrios y espejos. Su acción abrillantadora forma una fina capa protectora que no solo deja las superficies relucientes, sino que también ayuda a repeler el agua y las impurezas.

image
Agua con c&aacute;scara de papa para limpiar pisos

Un truco práctico es frotar una rodaja de papa cruda directamente sobre el cristal o los retrovisores, dejando que su almidón actúe unos segundos antes de pasar un paño seco. Este simple paso evita que se adhiera la humedad y mejora la transparencia del vidrio, especialmente en días de lluvia o niebla.

Agua de flor de jamaica
