Poné la cáscara de una papa para trapear y dejá los pisos relucientes

Los beneficios del agua de papa para limpiar el piso

El agua de papa es uno de esos trucos de limpieza caseros que han vuelto a ganar popularidad por su eficacia y sencillez. Gracias al almidón natural que contiene este tubérculo , se convierte en un excelente aliado para eliminar la grasa y devolver el brillo a distintas superficies del hogar.

Pronóstico hídrico Tal como anticipó Tiempo, confirmaron que en San Juan habrá menos agua en comparación con el año pasado

Lo tenés que saber Por qué el agua de Jamaica se volvió la bebida detox favorita: cómo prepararla

El almidón de la papa tiene la capacidad de disolver restos grasos y suciedad adherida en pisos, paredes o muebles, dejando un acabado limpio sin necesidad de productos químicos agresivos. Por eso, muchas personas la usan como una alternativa ecológica y económica en las tareas domésticas.

Además, el agua resultante de hervir papas o incluso la cáscara puede aprovecharse para limpiar vidrios y espejos. Su acción abrillantadora forma una fina capa protectora que no solo deja las superficies relucientes, sino que también ayuda a repeler el agua y las impurezas.

image Agua con cáscara de papa para limpiar pisos

Un truco práctico es frotar una rodaja de papa cruda directamente sobre el cristal o los retrovisores, dejando que su almidón actúe unos segundos antes de pasar un paño seco. Este simple paso evita que se adhiera la humedad y mejora la transparencia del vidrio, especialmente en días de lluvia o niebla.