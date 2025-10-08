miércoles 8 de octubre 2025

Comportamiento canino

Tu perro no se despega de vos: las verdaderas razones detrás de su apego, según expertos

Aunque seguirte a todos lados puede parecer una muestra de cariño, este comportamiento tiene varias explicaciones. Especialistas en conducta canina revelan por qué algunos perros no soportan separarse de sus dueños y cómo ayudarlos a sentirse seguros incluso cuando están solos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Si tu perro te sigue a todas partes, se sienta a tus pies y parece angustiarse cuando no te ve, no estás solo. Muchos tutores notan que su mascota actúa como una verdadera sombra, y aunque este comportamiento puede parecer un gesto de amor, los expertos en conducta canina aseguran que detrás puede haber algo más profundo.

Los perros son animales sociales por naturaleza. Necesitan estar cerca de su grupo —en este caso, su familia humana— para sentirse seguros. Sin embargo, cuando esa necesidad de compañía se vuelve excesiva, puede ser una señal de ansiedad o de una conducta aprendida a lo largo del tiempo.

Según los especialistas, uno de los motivos más comunes es el refuerzo involuntario: cada vez que el dueño responde con caricias o palabras dulces cuando el perro lo sigue, refuerza la idea de que la cercanía genera bienestar. De esa forma, el animal termina asociando el contacto constante con seguridad emocional.

Por eso, entender por qué tu perro no se separa de vos es fundamental para fortalecer el vínculo sin generar dependencia. Con pequeñas rutinas y una educación paciente, se puede lograr que el animal se sienta tranquilo incluso cuando está solo.

Las 5 razones más comunes por las que tu perro no se despega de vos

  • Apego emocional: los perros ven a sus humanos como su figura de referencia y fuente de protección.

  • Ansiedad por separación: algunos sufren estrés cuando se quedan solos y buscan evitarlo permaneciendo cerca.

  • Refuerzo positivo sin querer: la atención constante puede enseñarles que seguirte tiene recompensa.

  • Instinto protector: hay razas que, por su temperamento, tienden a cuidar a sus dueños en todo momento.

  • Cambios o inseguridad: mudanzas, ausencias prolongadas o rutinas alteradas pueden hacer que el perro busque más contacto físico.

Comprender las causas detrás de este comportamiento no solo mejora la convivencia, sino que también ayuda a cuidar la salud emocional del animal. Un perro equilibrado es aquel que disfruta de tu compañía, pero también puede relajarse cuando no estás.

