"Los hermanos riñones", el video que revolucionó TikTok, emociona hasta las lágrimas y genera conciencia

En la actualidad, todas las redes sociales están saturadas de contenidos del género que sea. Baile, humor, burla, drama, salud, bienestar, concientización son algunos de los videos que logran viralizarse y dar la vuelta al mundo. En TikTok cuando algo se vuelve tendencia se nota, y en las últimas semanas hay un video que no solo generó reacciones por sí mismo, sino que despertó una ola de contenido de personas que compartieron sus sensaciones luego de verlo. Se trata del video de “Los hermanos riñones”.

El video consiste en una animación sencilla ubicando en el centro de la escena a los riñones, en una relación de hermandad. A medida que va avanzando el video, los riñones van detallando cuál es su función en el organismo y cómo el consumo de agua es vital para su correcto funcionamiento.

Embed - Todos a cuidar a los hermanos riñones Todos los créditos al creador de esta historia @ALCambioYa #lupus #riñones #nefrologia #lupuswarrior #CapCut @liah_mx Todos a cuidar a los hermanos riñones Todos los créditos al creador de esta historia @ALCambioYa #lupus #riñones #nefrologia #lupuswarrior #CapCut sonido original - Lia

Todo parece ir bien hasta que uno de ellos comienza a debilitarse por la falta de agua, obligando al otro a hacer todo el trabajo, hasta que comienzan a colapsar y a fallar.

El desenlace, lejos de ser feliz, deja una enseñanza cruda: la insuficiencia renal, diálisis o trasplante. La “muerte” de uno de los riñones, y la falla del otro es una advertencia que despertó lagrimas entre los usuarios, generando una ola de conciencia sobre la importancia de la hidratación con agua.

Lo extraordinario del video no fue la viralización, sino el impacto en el comportamiento de las personas. Al personificar los riñones, se activa una especie de empatía orgánica, llevando a reflexionar sobre el daño de los órganos. Eso pudo notarse en la reacción de los usuarios. “Ahora tomo agua por pánico, gracias hermanos riñones” o “Vi esto después de una coquita bien fría... ya me dio cargo de conciencia”, fueron algunos de los comentarios; mientras que en otros videos se pueden ver a personas ingiriendo agua, algunos de manera exagerada desde bidones o botellas enormes.

Embed - Solo quiero agua después de ver la historia de los hermanos riñones #QueOndaJose #hermanosriñones @queondajose Solo quiero agua después de ver la historia de los hermanos riñones #QueOndaJose #hermanosriñones sonido original - Que onda Jose

Especialistas en salud celebraron este tipo de campañas virales porque logran difundir mensajes clave de manera sencilla y efectiva. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad renal crónica es la novena causa de muerte a nivel global, y muchas veces se inicia por una hidratación inadecuada o el consumo excesivo de bebidas azucaradas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran consumir al menos ocho vasos de agua por día, reducir el sodio, evitar las gaseosas azucaradas y estar atentos a señales como fatiga, hinchazón o cambios en la orina.

El fenómeno de “Los hermanos riñones” demuestra que las redes pueden ser aliadas a la hora de educar y prevenir enfermedades.