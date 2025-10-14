Tres ideas originales para sorprender a mamá en su día con un regalo auténtico, único y económico

Este domingo 19 de octubre es el Día de la Madre , y sin duda es una de las fechas comerciales más esperadas por el sector. En la previa, hay una abundancia de propuestas, regalos y alternativas para agasajar a mamá. Si aún no te decides por el regalo, compartimos algunas ideas que pueden servir como inspiración para un presente auténtico, original y económico.

Agendalo Dos días de feria con 200 emprendedores, para elegir los regalos del Día de la Madre

Comercio movido Seis de cada diez sanjuaninos se anticiparon a la compra del regalo por el Día de la Madre

En el ámbito comercial hay un sinfín de opciones como también una amplia variedad de precios. La elección final dependerá de los gustos de mamá, del dinero que estés dispuesto invertir para mimarla y combinando con algo que esté deseando o necesitando.

Antes de pasar a las sugerencias e ideas, es importante aclarar que es el Día de la Madre, por lo que es bueno considerar un presente para ella y no para el hogar o los quehaceres.

Libro

Una buena alternativa es regalar un libro. En la actualidad hay una gran variedad de autores y escritores, como también una amplia gama de títulos en cada género.

Si no te decides por alguno, hay títulos interesantes que siguen siendo populares, clásicos que nunca fallan o podrías apelar a la nostalgia obsequiando algún libro que le despierte recuerdos.

image

Algunos de los libros más buscados este año son:

"La medianoche del alma", de Camucha Escobar

“Por su un día volvemos”, María Dueñas

“Victoria”, Paloma Sánchez - Garnica

“Sonó un violín en París”, María Reig

“Señoras bien”, Pilar Eyre

Artículos aromáticos

Sin duda hay una gran oferta de opciones en este rubro. Desde sahumerios doble empaste con mayor duración, bombas de aroma, conos, dhoop (o sahumerios sin vara) hasta velas aromáticas.

image

La sugerencia es buscar en alguna importadora, donde los precios son más económicos, y armar un combo personal para mamá, combinando no solo distintos aromas sino productos para hacer un presente que contenga variedad y buen aroma.

Maquillaje

Para aquellas madres jóvenes, coquetas y que disfrutan de estar bien arregladas, obsequiar maquillaje puede ser una excelente opción.

Desde máscaras, labiales, sombras, base, rubor, iluminador, las opciones son infinitas y en el comercio sanjuanino hay varios locales que han visto el Día de la Madre como oportunidad para armar combos que resulten más fácil la elección. Además, existe la opción de “Gift Card”, que se trata de una tarjeta de regalo del local para que directamente la agasajada vaya y elija ella misma su obsequio.

image

Sorprender a mamá en su día puede ser sencillo y no representar un dolor al bolsillo. Combinando estas ideas puedes armar un presente con distintas opciones para cubrir todos los frentes y no llegar el domingo con las manos vacías.