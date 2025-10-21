Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados

Finalmente, tras tres años de intenso debate, se llevó a cabo la parte final del juicio oral y público contra los imputados acusado de la desaparición forzada de Raúl Tellechea. Como en todo debate, todos los imputados tuvieron la libertad de decir las últimas palabras.

El Día D Tres teorías y una desaparición: el juicio por Raúl Tellechea llega a su final

“Hay muchas cosas por decir después de haber estado prácticamente tres años en este debate. No falte a ninguna audiencia, me tomé el trabajo de tomar apunte de cada uno de los testigos que pasó por acá. Estamos hablando de funcionarios judiciales, jueces, policías, personas civiles incluso los familiares del ingeniero Tellechea. He tomado nota, he analizado cada uno de esos apuntes y yo me pregunto, ¿Por qué estoy sentando como imputado en esta causa?”

“Para una persona de bien estar sentado en esta sala de debate como imputado es muy difícil doctora. Toda mi vida me dedique a trabajar con toda honra. Le dediqué prácticamente a la función policial y cumplí con mi deber. No solo me tocó trabajar en este caso. Cumplí determinadamente con las ordenes del juez. Me dedique siempre a la justicia. Por más policías que seamos, por más jerarquía que tengamos, estamos a disposición de la justicia”

“Todas las acusaciones por parte de la fiscalía y la querella, ninguna prueba realmente dice ¿qué hago sentado acá?, pero a pesar de todo le ponemos el pecho, estoy consciente de que no hice nada malo. Realmente después de haber escuchado en modo especial de haber escuchado a los jueces, en principal al juez Gil, que fue mi instructor en esta causa, realmente no se realmente porque estoy sentado acá. Todas las acusaciones de la fiscalía y la querella sin fundamento. Me da impotencia.”

“Hay mucho por decir, el tiempo es breve, simplemente quiero manifestarle que soy totalmente inocente y que jamás en mi tarea policial me hubiera prestado para alguna maniobra que da fiscalía o querella”

“Salí con el legajo en blanco tras estar 30 años en la función policial y ahora tengo esta mancha. La verdad no sabe lo que es llevar esta mochila sin merecerlo”.

Finalmente expresó: “Que se haga justicia. Nunca he cometido nada malo, nunca me he prestado para hacer algo fuera de mi función”.

El segundo fue Luis Héctor Moyano, expresidente de la Comisión Directiva

"Buen día a todos y principalmente a los compañeros que les ha tocado transitar tristemente este juicio. Ha sido un juicio que ha servido para transparentar. Siento un alivio porque se conoce y se ha comprobado la verdad de lo que pasó y de lo que no ocurrió"

"Han sido 20 años donde persona que me encontraba en la calle me preguntaba por el tema. Y hay una pregunta que me resultaba violenta y no conocía la respuesta. Nunca la hemos sabido y yo entiendo que ninguno de los acusados sabe de esta acusación."

"No tuve nunca impunidad, yo he venido a conocer cosas de la causa en este juicio. En este lugar me he sentido libre de sentirme de igual a igual con las demás personas. Se liberó el prejuicio y condena judicial. Se ha tejido una maraña de hechos contra todos los imputados y especialmente sobre mí. Ese daño que se ha hecho sobre mi y mi familia es irreparable."

Ha sido un estigma. Espero que se haga justicia por lo que han vivido mis hijos. Ha sido un estigma. Espero que se haga justicia por lo que han vivido mis hijos.

"Yo entiendo el dolor de la familia de ellos (Raúl Tellechea), entiendo el dolor de la ausencia de una persona en la familia. Lo que no entiendo es solucionar ese dolor con una injusticia. Entiendo que ese dolor no puede ser transmitido por otras personas"

"Estoy seguro que el delito no sucedió, no existió. Siento la inocencia. Afronté este juicio siempre sin ningún tipo de obstáculo, nunca interferí. Siempre quise que se aclarase".

Finalmente dijo: “Quiero que se haga justicia por mí, por mi familia y por la paz de todos y la sociedad sanjuanina también que necesita saber de una vez que se le puso un freno a este pedido que no tenía ninguna razón".

Aurora Ahumada, empleada de la Mutual

Esta acusada fue más cauta en su declaración y expresó: "Quiero justicia por algo que me han acusado. Jamás he mentido, cada vez que me han citado me he presentado. Jamás se me ocurriría decir una mentira antes, hoy y jamás. Espero que se haga justicia por mi familia, por mi y por todos los presentes. Es injusto, todo es un invento total. Está demostrado"

Al final dijo: "Es una mentira total y se ha acusado gratuitamente e injustamente. Le agradezco señora jueza que nos escuche, todo es un circo que han armado"

Miguel Francisco González, ex jefe de la Policía de San Juan

“Hoy no vengo a defenderme de algo que no hice, hoy vengo a defender mi nombre, mi historia, mi vida y sobre todo mi verdad. Durante más de 30 años de servicio dedique mi vida entera a la seguridad de esta provincia. Jamás recibí una sanción disciplinaria. Jamás una falta, jamás una mancha.”

“Soy padre, soy esposo, fui ministro de eucaristía en una iglesia y si estoy de pie hoy aquí es porque todavía creo, mas allá de todos estos años. La justicia existe, lo creo”.

También dijo parte de un versículo del libro de Proverbios de la Biblia: “El labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento”.

“Se me acusa de haber desviado una investigación, se me acusa de hacer algo que no hice. Nunca fue mi rol. Eso corresponde a jueces y fiscales investigar”

“Pretender condenarme por decisiones que jamás tomé, por pruebas que jamás existieron, es torcer la verdad, es crear un culpable donde hay un inocente”

“Se me juzgó por lo que fui, un jefe de policía. No se me juzgó por lo que hice, porque no hice absolutamente nada de lo que se me acusa. Soy completamente inocente”.

“No vengo a pedir lastima, vengo a pedir justicia. La misma justicia que busqué durante 30 años. La misma justicia que me enseñaron mis padres y la misma que conozcan mis hijos. Mi conciencia está en paz, mi vida está limpia, no tengo nada que ocultar”.

“Si mis nietos me preguntan sobre este juicio les responderé: ‘dije la verdad, dije quién soy, dije que confiaba en Dios y en la justicia. Y que la verdad aunque a veces tarda, siempre llega”.

También se dirigió a la familia Tellechea: "Comprendo su dolor, su angustia y su legítima búsqueda de verdad y justicia. Todos merecen saber qué pasó con un ser querido, todos merecen respuesta pero jamás la justicia de una familia debe construirse sobre la injusticia hacia otro".

Miguel Alejandro Del Castillo, quién denunció a Tellechea por estafa

“Quiero manifestar que fue un camino tortuoso y espinoso. Jamás imaginé lo difícil que fue soportar acusaciones y señalamiento público de algo que ni yo y ninguno de los procesados hizo o fue responsable”.

“Recorrer estos 21 años han sido muy difíciles y agotadores, pero tengo la seguridad de haber hecho lo correcto. Nos sentimos víctimas de una confabulación familiar para desacreditar lo que quedó registrado y certificado en la justicia a favor nuestro”.

“Sostengo firmemente mi inocencia fundada en la certeza de haber hecho lo correcto. Debo afirmar que a cargo de la denuncia de la mutual tenía el deber de denunciar irregularidad en el manejo de los fondos de la Mutual”.

“Denunciar el delito nos convirtió en victimarios, en los culpables, en lo irresponsable de algo inaudito”.

“Jamás tuve problema con nadie. Ni una denuncia policial o algo que pudiera manchar mi honor. He permanecido siempre en mi puesto de trabajo frecuentando los mismos lugares. Fui acusado de algo que jamás hice y confió plenamente en la justicia”.

Eduardo Rubén Oro, integrante de la comisión directiva

“Llego a esta parte del juicio con mucha angustia, con muchos nervios. Nunca me imaginé en mi vida que iba a tener que estar ante un tribunal para defender mi libertad a partir de una injusticia”

“No estoy aquí para pedirles que me absuelvan o para pedirles por favor que hagan lo que no deben hacer, por el contrario, yo estoy acá para pedirles justicia basada en hechos, en pruebas y en certezas positivas, en la realidad de lo que aconteció”.

“Fallen a favor de la verdad, de la justicia” “Fallen a favor de la verdad, de la justicia”

Expresó que el 93% de los jóvenes que elige la carrera de abogacía es porque busca que siempre se haga justicia. Ante esta estadística le dijo al tribunal: “No defraudemos a esa juventud que quiere justicia y ejercerla. Le demostremos que hacer justicia no es siempre haciendo condenar. También es absolver en base de la verdad”.

El expolicía Alberto Flores

“Llegó el momento de este final. Me sorprendí, nada que ver en esto yo. Soy de poco hablar. Lo único que pido es respeto y que llegue el momento de la familia Tellechea que puedan saber algo de su padre”. Le agradeció a sus abogados y dio los buenos días.

Juan Marcelo Cachi

“El relato de los alegatos dados por los abogados y fiscalía ha sido el guion de una película de ficción sin ningún tipo de pruebas concretas que me llevó a estar 11 años implicado en esta causa. Esto me ha traído problemas de salud, familiares, económicos, laborales, psicológicos y sociales durante años”.

“Quién repara todo el daño causado durante años. He sido un imputado espectador. He presenciado el juicio sin que me nombren. No hay prueba concreta”.

“Quiero que se haga justicia y creo firmemente que habrá justicia”.

Luis Alonso y Sebastián Cortez Paez se abstuvieron a decir las últimas palabras