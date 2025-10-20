martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Solidaridad

Un hincha perdió su celular en la tribuna de Desamparados y pide ayuda para encontrarlo: tiene recuerdos de su madre

Ocurrió durante el partido de Sportivo Desamparados ante Colón, en el inicio del Regional Amateur. Más allá de que se trató de su dispositivo, el valor sentimental es grande y pasa por otro lado, ya que busca recuperar las fotos y videos de su mamá fallecida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-10-20 190438

Lo que comenzó como una tarde de pasión futbolera terminó con un dolor inesperado para Agustín Chaparro. Mientras alentaba a Sportivo Desamparados desde la popular, se le perdió su celular y recurrió a las redes para poder encontrarlo: en ese Motorola G13 están guardados los recuerdos más valiosos de su mamá, quien falleció el año pasado.

Lee además
sencillamente, espectacular: el impresionante recibimiento que tuvo el plantel de desamparados en puyuta
Video

Sencillamente, espectacular: el impresionante recibimiento que tuvo el plantel de Desamparados en Puyuta
para, para, falto yo: lucas ceballos regreso a sportivo desamparados
Video

"Pará, pará, falto yo": Lucas Ceballos regresó a Sportivo Desamparados

"El teléfono no les va a servir de nada porque lo bloquee. Me urge recuperarlo porque tengo fotos de mi mamá que falleció el año pasado", dice parte del post de Agustín Chaparro en Instagram. Además, agregó que ofrece recompensa por su devolución.

Esto se produjo durante la noche del domingo en el barrio Patricias Sanjuaninas, cuando Desamparados hizo de local ante Colón, en la primera fecha del Regional Amateur. La tribuna popular estuvo colmada y en un momento el celular se le pudo haber caído. El teléfono, un modelo Motorola G13, podría haber sido encontrado por alguien que, quizás sin saber la carga emocional que lleva, aún lo conserva.

El posteo en redes:

image

Temas
Seguí leyendo

Un hincha que fue a ver ascender a Gimnasia de Mendoza volcó y murió junto a su sobrina

Un temblor de Magnitud 4.7 se registró en San Juan este martes y se sintió hasta en Mendoza

Jubilados de ANSES: cuál será el monto del bono en noviembre

¿Se viene el agua? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

Martes cálido en San Juan: humedad moderada y máximas que se acercan a los 34 °C

AUH de ANSES: habilitan crédito de hasta $1.000.000, ¿cómo solicitarlo?

Advierten sobre cortes del servicio de agua potable, este lunes, en el Gran San Juan

En detalle, mirá cómo estará el tiempo esta semana en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿se viene el agua? que dice el pronostico sobre las proximas horas
SMN

¿Se viene el agua? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Te Puede Interesar

La caída de Amazon y de las billeteras virtuales generó caos en San Juan.
Impacto económico

Tras el "lunes negro" para las billeteras virtuales: cómo afectó a comercios y clientes en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Eduardo Rubén Oro: A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese
Sin filtro

Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese"

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

Los insultos de los allegados de la familia de Raúl Tellechea contra los absueltos en la puerta del TOF: las imágenes
Tensión

Los insultos de los allegados de la familia de Raúl Tellechea contra los absueltos en la puerta del TOF: las imágenes

El duro descargo de Gonzalo Tellechea: Decir que sigamos buscando a mi papá, es decir sigan participando
Tribunales

El duro descargo de Gonzalo Tellechea: "Decir que sigamos buscando a mi papá, es decir 'sigan participando'"