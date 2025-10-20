Un hincha perdió su celular en la tribuna de Desamparados y pide ayuda para encontrarlo: tiene recuerdos de su madre

Lo que comenzó como una tarde de pasión futbolera terminó con un dolor inesperado para Agustín Chaparro. Mientras alentaba a Sportivo Desamparados desde la popular, se le perdió su celular y recurrió a las redes para poder encontrarlo: en ese Motorola G13 están guardados los recuerdos más valiosos de su mamá, quien falleció el año pasado.

"El teléfono no les va a servir de nada porque lo bloquee. Me urge recuperarlo porque tengo fotos de mi mamá que falleció el año pasado", dice parte del post de Agustín Chaparro en Instagram. Además, agregó que ofrece recompensa por su devolución.

Esto se produjo durante la noche del domingo en el barrio Patricias Sanjuaninas, cuando Desamparados hizo de local ante Colón, en la primera fecha del Regional Amateur. La tribuna popular estuvo colmada y en un momento el celular se le pudo haber caído. El teléfono, un modelo Motorola G13, podría haber sido encontrado por alguien que, quizás sin saber la carga emocional que lleva, aún lo conserva. El posteo en redes: image

