lunes 20 de octubre 2025

Video

Sencillamente, espectacular: el impresionante recibimiento que tuvo el plantel de Desamparados en Puyuta

El Víbora debutó en el Regional Amateur con un empate ante Colón, pero los verdaderos protagonistas fueron sus hinchas. Espectacular recibimiento con globos, bombas de humo y papelitos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-19 at 22.56.22

El estreno de Sportivo Desamparados en la primera fecha del Torneo Regional Amateur terminó 0-0 frente a Colón, en un partido parejo que no logró romperse en goles. Sin embargo, el debut quedó marcado por otra historia: la pasión y el amor que le pusieron sus hinchas al debut del club puyutano.

Al plantel lo esperó una postal de fiesta en el estadio: globos verdes y blancos, bombas de humo y papelitos que cubrieron la cancha mientras los fanáticos entonaban uno de sus himnos: “Dale, dale, dale Ver, hoy te venimos a alentar, para ser campeón, hoy hay que ganar”.

Mirá:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Sencillamente, espectacular: el impresionante recibimiento que tuvo el plantel de Desamparados en Puyuta El Víbora debutó en el Regional Amateur con un empate ante Colón, pero los verdaderos protagonistas fueron sus hinchas. Espectacular recibimiento con globos, bombas de humo y papelitos. Video: Michael Vegelo Nistor Más detalles en @tiempodesanjuan #sportivodesamparados #regionalamateur #recibimiento #viral"
