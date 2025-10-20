Sencillamente, espectacular: el impresionante recibimiento que tuvo el plantel de Desamparados en Puyuta

El estreno de Sportivo Desamparados en la primera fecha del Torneo Regional Amateur terminó 0-0 frente a Colón, en un partido parejo que no logró romperse en goles. Sin embargo, el debut quedó marcado por otra historia: la pasión y el amor que le pusieron sus hinchas al debut del club puyutano.
Al plantel lo esperó una postal de fiesta en el estadio: globos verdes y blancos, bombas de humo y papelitos que cubrieron la cancha mientras los fanáticos entonaban uno de sus himnos: “Dale, dale, dale Ver, hoy te venimos a alentar, para ser campeón, hoy hay que ganar”.
Mirá:
