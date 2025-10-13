lunes 13 de octubre 2025

Ascenso Trágico

Un hincha que fue a ver ascender a Gimnasia de Mendoza volcó y murió junto a su sobrina

El hincha fue identificado como Lautaro Godoy, de tan solo 18 años. El siniestro ocurrió en la tarde de este domingo en la Autopista de las Serranías Puntanas. El club se despidió con un sentido mensaje en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un siniestro fatal ocurrió este último domingo por la tarde en la Autopista de las Serranías Puntanas, en San Luis, donde murió un hincha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y un bebé de dos meses. Ambos volvían de ver la final del Lobo en Vicente López, Buenos Aires.

Foto: GImnasia de Mendoza.
El mayor de ellos fue identificado por las autoridades como Lautaro Godoy, de 18 años.

En el lugar, un automóvil Honda Fit color gris oscuro volcó y quedó apoyado sobre su techo, con importantes daños en la carrocería y objetos personales dispersos en la calzada.

El vehículo circulaba en sentido Este-Oeste y transportaba a una familia mendocina que regresaba de Buenos Aires, luego de presenciar el ascenso de Gimnasia y Esgrima.

Cinco personas fueron atendidas en el lugar: un bebé de 2 meses y un joven de 18 años fallecieron en el acto, mientras que dos mujeres de 23 y 40 años fueron trasladadas al Hospital "Dr. Ramón Carrillo" con lesiones de distinta gravedad. Un hombre de 44 años también fue derivado para su atención médica.

El club Gimnasia de Mendoza se despidió del hincha y mandó sus condolencias

Fuente: MNews

