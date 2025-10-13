lunes 13 de octubre 2025

Hockey sobre patines

Habrá campeones sanjuaninos en Copa Nacional, Superliga Masculina y Femenina

Las fases eliminatorias previas a las finales finalizaron este fin de semana en la provincia y en las tres competencias habrá finalistas de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
e94b897d-ae88-4f30-9725-e689a458930a

Varios clubes de nuestra provincia fueron partícipes de las fases finales de Superliga Masculina, Superliga Femenina y Copa Nacional, los torneos principales que tiene el hockey sobre patines argentino a nivel de clubes. Las rondas eliminatorias previo a las finales concluyeron este domingo 12 de octubre 2025 y en las tres competencias habrá finalistas sanjuaninos. A continuación, el detalle completo.

Superliga Femenina

La fase final comenzó el miércoles 08 octubre y se disputó en la pista de Concepción Patín Club, Capital. Los ocho clubes clasificados estuvieron divididos en dos grupos de cuatro cada uno, y la forma de disputa fue a un solo partido. El grupo A terminó con Unión Vecinal de Trinidad (SJ) con 7 puntos, IMPSA (M) con 4 pts, Aberastain (SJ) y Ciudad de Buenos Aires con 3 pts cada uno. En el B, Concepción (SJ) lideró con 6 unidades, seguido por Social (SJ) con 5 pts, Atlético Argentino (SJ) con 4 y Unión de Villa Krause (SJ) con 1 punto.

Las semifinales del sábado 11 se disputaron desde las 18 horas en adelante. En el primer turno, Social venció 2 a 1 a Unión Vecinal de Trinidad, con goles de Vania Cáceres y Carolina Flores (SSJ), Jimena Ortíz (UVT). Al término, Concepción sacó provecho de su localía y le ganó 3-2 a IMPSA de Mendoza. Los tantos fueron de Pamela Burgoa, Rita Guevara y Micaela Balmaceda (CPC), y doblete de Yanina Defeliche (I).

Con estos resultados, la gran final de la edición 2025 será el clásico entre Concepción Patín Club y Social San Juan. La definición será al mejor de tres partidos. Las fechas de los partidos serán este viernes 17, sábado 18 y viernes 24 de octubre. A esta hora, la sede y los horarios están a confirmar.

Superliga Masculina

La ronda previa a las finales también inició el pasado miércoles 08, pero se jugó en Richet Zapata, Santa Lucía. Los ocho cupos clasificatorios se repartieron en dos zonas de cuatro cada una. En la A terminó primero Olimpia (SJ) con 9 puntos, seguido por Altos San Juan con 4, Hispano con 2 y Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires con 1 punto. En la cuarteta restante lideró Richet Zapata (SJ) con 9 puntos, por delante de Valenciano con 6 pts, Unión Vecinal de Trinidad con 3 y último Casa D’Italia (M) sin unidades.

El sábado 11 se disputaron las semifinales del campeonato. A las 19:30 horas, Valenciano derrotó 4 a 1 a Olimpia. Los goles fueron convertidos por Ignacio Lloveras (O), Víctor Carrasco, Nahuel Frías, Luca Garcés y Jaime Reinoso (V). Luego, de las 21:30, Richet y Altos compitieron por el segundo cupo. En el tiempo regular igualaron 3 a 3, y Richet hizo la diferencia en la tanda de penales al ganar por 2 a 1. Los goles fueron anotados por Bautista Romero, Jesús Martín y Emiliano Romero (RZ), y Federico Peña con Ignacio Prudkin -2- (ASJ).

La serie final de la Superliga será protagonizada por Richet Zapata y Valenciano. Aún con sede y horarios a confirmar, las finales se jugarán el viernes 17, domingo 19 y el viernes 24 de octubre. La definición también será al mejor de tres partidos.

Copa Nacional

A diferencia de los otros dos torneos, la fase final de esta Copa (la segunda más importante en rama masculino) tuvo a 12 equipos participantes. Fue el caso de UVT Comunitarios, Caucetera, Social, Bancaria, Sindicato Empleados de Comercio y Aberastain (San Juan); Ciudad, Vélez Sarsfield, River Plate (Buenos Aires); Petroleros, Murialdo y Banco (Mendoza).

En semifinales, Social (SJ) derrotó 5-1 a Murialdo (M) con tantos de Santiago Balmaceda -3- y Donato Martinazzo -2- (S), y descuento de Facundo Lana Fraccaro (M). En el otro partido, Bancaria fue más que Sindicato y le ganó por 2 a 1. Bautista Carrión (S), Emanuel Rodríguez y Bautista Giménez (B) fueron los goleadores.

La gran final entre Social y Bancaria tendrá fechas idénticas a la Superliga Masculina. Los tres partidos están programados para el viernes 17, domingo 19 y viernes 24 de octubre. La sede y los horarios están a confirmar.

Fotografías: IMPSA vs Ciudad en Superliga Femenina, Bancaria vs. Banco Mendoza en Copa Nacional.

Créditos: Prensa Comité Nacional Técnico de hockey sobre patines – Confederación Argentina de Patinaje.

Temas
