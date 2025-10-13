En el Bicentenario, el "Lechuzo" frenó la racha imbatible de Unión

El domingo cerró la 15° fecha del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol con una gran sorpresa: Alianza derrotó 2 a 0 a Unión y le puso fin a la extensa serie positiva del conjunto de Villa Krause, que no conocía la derrota desde la primera jornada.
En el Estadio del Bicentenario, el Lechuzo salió decidido a recuperar terreno en la tabla y lo consiguió con autoridad. A los 24 minutos del primer tiempo, Omar Benavídez rompió el cero y encendió la ilusión de los santaluceños. Y cuando el partido parecía terminado, Nicolás Manrique apareció en tiempo de descuento para sellar el resultado y desatar el festejo lechuza ante su gente.
El Azul, que llegaba con once victorias y dos empates consecutivos, vio cortada su racha pero se mantiene en lo más alto con 35 puntos, seis más que Atenas, su perseguidor inmediato.
Más temprano, en Zonda, Juventud Zondina y Minero repartieron puntos tras empatar 1 a 1. Pablo Gómez había puesto en ventaja al local a los 13 minutos del primer tiempo, pero Facundo Gil -bajo la “ley del ex”- igualó a los 35 del complemento.
Todos los resultados de la fecha
Trinidad 4 - 4 Peñarol
Colón 2 - 0 Carpintería
Marquesado 2 - 1 San Lorenzo
Aberastain 0 - 2 Rivadavia
9 de Julio 0 - 0 Desamparados
Villa Obrera 1 - 3 Sarmiento
Árbol Verde 0 - 2 Atenas
Juventud Zondina 1 - 1 Minero
Alianza 2 - 0 Unión
Tabla de posiciones
