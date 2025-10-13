lunes 13 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol sanjuanino

En el Bicentenario, el "Lechuzo" frenó la racha imbatible de Unión

El equipo de Santa Lucía se impuso 2 a 0 y cortó una seguidilla de 13 partidos sin derrotas del Azul de Villa Krause, que sigue siendo el puntero del Torneo Clausura. Todos los resultados de la fecha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
562622607_18481416178076439_8933594375678752744_n

El domingo cerró la 15° fecha del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol con una gran sorpresa: Alianza derrotó 2 a 0 a Unión y le puso fin a la extensa serie positiva del conjunto de Villa Krause, que no conocía la derrota desde la primera jornada.

Lee además
clasico mendocino sin goles: con dos menos, la lepra empato 0 a 0 con el tomba
Torneo Clausura

Clásico mendocino sin goles: con dos menos, la Lepra empató 0 a 0 con el Tomba
san martin se metio en zona de playoffs, pero podria no jugarlos: ¿por que?
Torneo Clausura

San Martín se metió en zona de playoffs, pero podría no jugarlos: ¿por qué?

En el Estadio del Bicentenario, el Lechuzo salió decidido a recuperar terreno en la tabla y lo consiguió con autoridad. A los 24 minutos del primer tiempo, Omar Benavídez rompió el cero y encendió la ilusión de los santaluceños. Y cuando el partido parecía terminado, Nicolás Manrique apareció en tiempo de descuento para sellar el resultado y desatar el festejo lechuza ante su gente.

El Azul, que llegaba con once victorias y dos empates consecutivos, vio cortada su racha pero se mantiene en lo más alto con 35 puntos, seis más que Atenas, su perseguidor inmediato.

Más temprano, en Zonda, Juventud Zondina y Minero repartieron puntos tras empatar 1 a 1. Pablo Gómez había puesto en ventaja al local a los 13 minutos del primer tiempo, pero Facundo Gil -bajo la “ley del ex”- igualó a los 35 del complemento.

Todos los resultados de la fecha

Trinidad 4 - 4 Peñarol

Colón 2 - 0 Carpintería

Marquesado 2 - 1 San Lorenzo

Aberastain 0 - 2 Rivadavia

9 de Julio 0 - 0 Desamparados

Villa Obrera 1 - 3 Sarmiento

Árbol Verde 0 - 2 Atenas

Juventud Zondina 1 - 1 Minero

Alianza 2 - 0 Unión

Tabla de posiciones

559589932_1236648185164174_4928871082254924132_n

Temas
Seguí leyendo

El sanjuanino Leonardo Cobarrubia ganó el Tour Riojano 2025

San Juan copó los podios del Zonal Cuyano en El Zonda

Habrá campeones sanjuaninos en Copa Nacional, Superliga Masculina y Femenina

Un hincha que fue a ver ascender a Gimnasia de Mendoza volcó y murió junto a su sobrina

El gesto de Pernía con dos sanjuaninos que le desearon suerte en El Zonda: "Algo inolvidable"

El emotivo y respetuoso minuto de silencio de los hinchas de River por Miguel Ángel Russo

Por la "pifia" del Pulpo y un equipo sin ideas, River perdió con Sarmiento en el Monumental

Fabián Flaqué, afiladísimo: volvió al TC2000, se lució en El Zonda y terminó sexto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un hincha que fue a ver ascender a gimnasia de mendoza volco y murio junto a su sobrina
Ascenso Trágico

Un hincha que fue a ver ascender a Gimnasia de Mendoza volcó y murió junto a su sobrina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se fueron a las manos luego de una fiesta
¿Se desconocieron?

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal
Antecedentes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños
Polémica

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador

Te Puede Interesar

Vialidad Nacional en San Juan: la lucha ahora es por mejores salarios y actualización del presupuesto
Escenario en recorte

Vialidad Nacional en San Juan: la lucha ahora es por mejores salarios y actualización del presupuesto

Por Miriam Walter
Con el turno de las 10, comenzó el primer simulacro de sismo simultáneo en todas las escuelas de San Juan. Desde adentro, cómo fue el ejercicio.
Prevención

Sonaron las alarmas y comenzó el primer simulacro de sismo simultáneo en todas las escuelas de San Juan: cómo fue, desde adentro

El nene de 11 años atropellado por un auto sigue en gravísimo estado de salud
Rawson

El nene de 11 años atropellado por un auto sigue en gravísimo estado de salud

Una de las detenidas por la red narco fue asistida en el Hospital Rawson, donde la sacaron 99 cápsulas de cocaína del sistema digestivo.
Operativo

Cayó una red narco con conexiones en San Juan, Mendoza y Bolivia tras la detención de dos mujeres en Caucete

Pedro Rodríguez, el candidato caucetero de Provincias Unidas nos muestra su casa: trofeos de tiro, libros y mascotas
Paren en Off

Pedro Rodríguez, el candidato caucetero de Provincias Unidas nos muestra su casa: trofeos de tiro, libros y mascotas