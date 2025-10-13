lunes 13 de octubre 2025

Ciclismo

El sanjuanino Leonardo Cobarrubia ganó el Tour Riojano 2025

La competencia ciclística de ruta se disputó en La Rioja durante el fin de semana. Hubo presentes varios ciclistas y equipos de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-13 at 11.05.11 (1)
WhatsApp Image 2025-10-13 at 11.05.13

Ciclistas y escuadras de nuestra provincia estuvieron presentes en el Tour Riojano 2025, carrera de ciclismo en ruta, amateur y por equipos. La 16° edición de la competencia se disputó en La Rioja desde el viernes 10 al domingo 12 de octubre.

Al cabo de la última carrera, en el primer puesto del clasificador general finalizó Leonardo Cobarrubia. El sanjuanino de 27 años es el capitán del equipo SEP San Juan. Su tiempo final fue 06 horas, 38 minutos y 22 segundos.

En el podio de la general concluyeron Agustín Videla, compañero de Cobarrubia, a 14 segundos (6:38:36) y en el tercer puesto Tomás Gonzalo Ruiz, de Diberboll, a 28 segundos (6:38:50). Ciclistas de Municipalidad de Pocito, Chimbas Te Quiero o Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el Deporte también animaron la general.

La carrera riojana unió a los departamentos de Chilecito con Famatina. La organización tenía previsto cuatro etapas, incluida una contrarreloj por equipos, que finalmente no se concretó. La largada simbólica se hizo en el Cristo del Portezuelo y la copa en juego llevó el nombre del actual gobernador provincial. Hubo participantes de distintos puntos del país, un total de 130 ciclistas aproximadamente, y la carrera premió a la categoría Sub 23 más las metas sprint y de montaña.

Fotografías: Prensa Tour Riojano

