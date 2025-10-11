sábado 11 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera Nacional

Mendoza tendrá otro equipo en Primera División, tras el ascenso de Gimnasia

El Mensana venció a Deportivo Madryn en la tanda de penales, tras el empate en uno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: GImnasia de Mendoza.

Foto: GImnasia de Mendoza.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza escribió una nueva página en su historia al imponerse por penales a Deportivo Madryn, en una final vibrante de la Primera Nacional que tuvo de todo. Goles anulados, polémicas, sufrimiento y una definición infartante. Tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos, el Lobo festejó gracias a la enorme actuación de su arquero César Rigamonti.

Lee además
Foto: Diario Los Andes.
En San Rafael

Milei elogió a Mendoza: "Nos ofrece una muestra del país que queremos para nosotros y nuestros hijos"
la visita de javier milei muy cerca de san juan: almuerzo en san rafael y una caminata por la capital de mendoza que pende de un hilo
Campaña legislativa

La visita de Javier Milei muy cerca de San Juan: almuerzo en San Rafael y una caminata por la Capital de Mendoza que "pende de un hilo"

Desde el arranque, el partido se jugó con una intensidad que reflejaba lo que había en juego. Ninguno especuló: tanto el Lobo como el Aurinegro salieron a disputar cada pelota como si fuera la última, en un encuentro que exigió al árbitro Nicolás Ramírez en más de una ocasión.

El equipo mendocino mostró mayor claridad con la pelota y se adueñó del trámite, empujando a su rival contra su propio campo. Sin embargo, cuando logró vulnerar la defensa patagónica, las decisiones arbitrales encendieron la polémica. A los 3 minutos, Imanol González convertía tras una jugada confusa en el área, pero el tanto fue anulado por una supuesta mano previa.

Cabe destacar que Mendoza cuenta con Godoy Cruz e Independiente Rivadavia en la Primera División. Cabe destacar que Mendoza cuenta con Godoy Cruz e Independiente Rivadavia en la Primera División.

Minutos después, el reclamo fue por un posible penal sobre Nicolás Romano, derribado dentro del área, aunque nuevamente Ramírez dejó seguir. Gimnasia insistía y, a los 30’, un golazo de Romano también fue invalidado por una mano en el inicio de la jugada. La bronca en el banco blanquinegro era evidente.

En el complemento, los dirigidos por Ariel Broggi mantuvieron el dominio, aunque con menor profundidad. Con el correr del reloj, el cansancio se hizo notar y Deportivo Madryn aprovechó su momento: a los 32’, Luis Silba ganó en lo alto tras un tiro libre y puso el 1-0 que parecía sentenciar la historia.

Pero Gimnasia no bajó los brazos. Empujado por su gente y con el corazón en la mano, fue con todo en busca del empate. Y cuando el reloj marcaba los 46 minutos, Facundo Lencioni remató al arco y la pelota dio en el brazo de Alejandro Gutiérrez. Penal claro que el propio Lencioni cambió por gol, llevando la definición al alargue.

Durante el primer tiempo suplementario, el Lobo fue una tromba. Generó cuatro chances claras, todas frustradas por las manos salvadoras de Yair Bonnín, figura del Aurinegro en ese tramo. Ya en los minutos finales, el cansancio ganó terreno y el empate obligó a definir desde los doce pasos.

En la tanda decisiva, emergió el héroe de la noche: César Rigamonti. El arquero mendocino detuvo los dos primeros penales y encaminó el sueño del ascenso. Los ejecutantes del Lobo no fallaron y, con el disparo final de Diego Crego que dio en el travesaño, se desató la locura.

Temas
Seguí leyendo

"El Zonda, ¿es de Mendoza o de San Juan?": en la provincia vecina abrieron el debate y hasta ¡buscan cambiar el nombre del viento!

Tras el caso de la alumna que llevó un arma, quieren multar con hasta $2 millones a los padres de los chicos que hacen bullying

¡Vamo' los pibes! La Sub 20 argentina venció a México y está en semis

Del Bajo al Ramón Pablo Rojas: quién es el astiqueño que lleva la 10 y sueña con llegar a Primera

Con Orrego presente, San Juan se convierte en el epicentro del judo argentino con un campeonato nacional

¡Qué trompadas! Los videos de los choques en El Zonda y cómo quedaron los autos

Ciarrocchi voló en El Zonda y se quedó con la clasificación del TC2000: ¿cómo le fue al sanjuanino Fabián Flaqué?

Una de las voces más populares del automovilismo y el regreso del Zonda: "Estamos ante su mejor versión"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asadito, carpita y vinito: si senores, volvio el zonda
Galería de fotos

Asadito, carpita y vinito: sí señores, volvió El Zonda

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hernán Pecoso Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia
Videos

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero video
Aniversario

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero

Entre los cerros: la aventura del chimbero y su auto antiguo por amor al Zonda
Fierreros

Entre los cerros: la aventura del chimbero y su auto antiguo por amor al Zonda

Detuvieron a un joven acusado de provocar un incendio en una vivienda del Barrio San Francisco
Chimbas

Detuvieron a un joven acusado de provocar un incendio en una vivienda del Barrio San Francisco

Imagen ilustrativa.
Impacto

Por qué cerró el supermercado con sede en Rawson: la versión que implica a otra empresa con presencia en San Juan

Te Puede Interesar

Instalarán nuevas cámaras de seguridad en San Juan: un municipio tendrá controlada la entrada y la salida al departamento
Cobertura

Instalarán nuevas cámaras de seguridad en San Juan: un municipio tendrá controlada la entrada y la salida al departamento

Por Ana Paula Gremoliche
Así estará el tiempo durante el domingo en San Juan: ¿seguirá el viento?
Pronóstico

Así estará el tiempo durante el domingo en San Juan: ¿seguirá el viento?

El movimiento en la Peatonal durante el último viernes.
Comercio

Afirman que el feriado ayudó a mejorar las ventas por el Día de la Madre en San Juan: cuál fue el rubro más elegido

¡Vamo los pibes! La Sub 20 argentina venció a México y está en semis
Mundial en Chile

¡Vamo' los pibes! La Sub 20 argentina venció a México y está en semis

Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano
Disputa familiar

Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano