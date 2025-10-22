Recuperaron objetos robados en una panadería

Efectivos de la Comisaría 23ª de Rivadavia lograron recuperar varios elementos que habían sido robados de una panadería ubicada en la intersección de Almirante Brown y Anzorena , en el departamento Rivadavia.

Según la denuncia realizada por el propietario del local, los delincuentes forzaron una ventana con rejas para ingresar al establecimiento y sustraer diversos objetos.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal policial llevó adelante un intenso rastrillaje por la zona, lo que permitió localizar los elementos robados en una vivienda en construcción cercana al lugar del robo.

Los objetos fueron secuestrados y restituidos a su dueño, mientras que las autoridades continúan con las tareas investigativas para identificar y detener a los responsables.

El procedimiento estuvo bajo la coordinación de la Comisaría 23ª de Rivadavia, que mantiene abierta la investigación.