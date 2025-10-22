¿Pisculichi a Alianza?: el lechuzo sumó dos jugadores de jerarquía al plantel del Regional Amateur

Alianza pateó el tablero y trajo a dos refuerzos jóvenes y calidad para sumar al plantel del Regional Amateur . Este miércoles, el club dio a conocer l a incorporación de dos nuevos refuerzos que estarán bajo la dirección de Víctor Hugo Cabello en la competencia federal.

En primera instancia, la noticia pasó por la contratación de un tal 'Pisculichi', que si bien causó sorpresa por lo que se lo relaciona con Leonardo, el ex River, lo cierto es que se trata de su sobrino Santiago, quien vestirá la camiseta del Lechuzo en el Regional. El futbolista es lateral izquierdo y llega a San Juan con pasado en el Club Atlético Huracán de Parque Patricios.

image

El otro que estampó la firma es Nicolás Mallea, un futbolista de la casa y hermano de Facundo, que también integra el plantel Lechuzo. El delantero viene de vestir la camiseta de Deportivo Colonia de Uruguay.

image

Con estos dos nuevo jugadores, Alianza ya cuenta con doce refuerzos para disputar el Regional Amateur: Franco Pereyra, Andrés Alderete, Lucas Salas, Lucas Jofré, Franco Lepe, Manuel Moya, Roberto Martín, Joan Juncos, Franco Mendoza y Valentín Valdés.