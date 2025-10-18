Alianza y Peñaflor empataron sin goles en el debut del Regional Amateur

En la primera fecha del Torneo Regional Amateur 2025, Atlético Alianza y Peñaflor terminaron empatando 0-0 en el estadio Augusto Pulenta. El debut de ambos equipos dejó un partido equilibrado, donde ninguno logró imponerse sobre el rival.

Con este resultado, ambos equipos suman un punto cada uno y esperan mejorar su rendimiento de cara a la próxima fecha, con la intención de sumar victorias que los acerquen a la clasificación en el torneo.

El Regional Amateur 2025 inicia así con un debut equilibrado para los equipos sanjuaninos, que prometen una competencia disputada y emocionante a lo largo de la temporada.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Alianza